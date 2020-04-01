Tornavidayla banka soydular, alarm çalınca yakalandılar

İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açan ve soygunu gerçekleştiren şahıslar, çaldıkları paralar ile birlikte polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada, sabah 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bankanın önüne gelen Emre B. ile Onur K. isimli şahıslar, bir süre banka önünde keşif yaptı.



İkiliden birisi gözcülük yaparken, diğer şahıs ise tornavida yardımı ile bankanın camını bir süre zorladıktan sonra açmayı başardı. Camı açtıktan sonra bankanın içerisine yönelen şahıs, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmları çalmaya başladı.



Alarm çalması ile birlikte bankanın önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaklaştığını gören gözcü kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, suç ortağı ise bankanın içerisinde hiçbir şeyden habersiz paraları toplamaya devam etti.



Soyguncu kaçmak istese de dışarıya çıkamadan yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.