Tornadolar ilk görevine çıkıyor

Alman Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel
üssünden havalanacak iki Tornado keşif uçağının ilk durağı Türkiye olacak. Uçaklar
daha sonra Suriye'ye doğru yollarına devam edecek. Keşif uçaklarının beraberinde
Airbus A400M tipi bir nakliye uçağıyla birlikte 40 asker gönderiliyor. Köln-Wahn
üssünden havalanacak bir yakıt ikmal uçağı da Tornadolara eşlik ediyor.
Berlin'in Suriye tezkeresi
Almanya'da Federal Meclis, ordunun IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını
öngören tezkereyi geçen hafta onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle
Fransa'nın IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası
koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi
askeri keşif uçakları gönderme kararı almıştı.
Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına
destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. "Augsburg"
fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"yi koruma
görevine başladı. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha
uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.
Alman uzmanın endişesi
Suriye hava sahası üzerindeki karmaşık durum Almanya'da bazı endişelerin dile
getirilmesine neden oldu. Sol Parti'nin savunma uzmanı Alexander Neu, Suriye hava
sahasında çarpışma tehlikesinin arttığını söyledi. Neu, Suriye hava sahasında ABD
liderliğindeki uluslararası koalisyon, Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları,
helikopterler ve insansız hava araçlarının görev yaptığına dikkat çekti. Bunlar arasında
yeterli koordinasyonun olmadığına işaret eden Neu, bunun çarpışma ihtimalini
arttırdığını vurguladı.
Tezkereye gelen eleştiriler
Hükümetin Suriye tezkeresi muhalefetteki Sol ve Yeşiller partisinin temsilcilerinin yanı
sıra Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek tarafından da
eleştirilmişti. Mazyek, teröre karşı en iyi ve en güçlü silahın, silah sevkıyatlarının
durdurulması olacağını açıklamıştı.