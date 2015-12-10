Tornadolar ilk görevine çıkıyor

Alman Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel

üssünden havalanacak iki Tornado keşif uçağının ilk durağı Türkiye olacak. Uçaklar

daha sonra Suriye'ye doğru yollarına devam edecek. Keşif uçaklarının beraberinde

Airbus A400M tipi bir nakliye uçağıyla birlikte 40 asker gönderiliyor. Köln-Wahn

üssünden havalanacak bir yakıt ikmal uçağı da Tornadolara eşlik ediyor.

Berlin'in Suriye tezkeresi

Almanya'da Federal Meclis, ordunun IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını

öngören tezkereyi geçen hafta onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle

Fransa'nın IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası

koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi

askeri keşif uçakları gönderme kararı almıştı.

Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına

destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. "Augsburg"

fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"yi koruma

görevine başladı. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha

uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.

Alman uzmanın endişesi

Suriye hava sahası üzerindeki karmaşık durum Almanya'da bazı endişelerin dile

getirilmesine neden oldu. Sol Parti'nin savunma uzmanı Alexander Neu, Suriye hava

sahasında çarpışma tehlikesinin arttığını söyledi. Neu, Suriye hava sahasında ABD

liderliğindeki uluslararası koalisyon, Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları,

helikopterler ve insansız hava araçlarının görev yaptığına dikkat çekti. Bunlar arasında

yeterli koordinasyonun olmadığına işaret eden Neu, bunun çarpışma ihtimalini

arttırdığını vurguladı.

Tezkereye gelen eleştiriler

Hükümetin Suriye tezkeresi muhalefetteki Sol ve Yeşiller partisinin temsilcilerinin yanı

sıra Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek tarafından da

eleştirilmişti. Mazyek, teröre karşı en iyi ve en güçlü silahın, silah sevkıyatlarının

durdurulması olacağını açıklamıştı.