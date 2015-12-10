T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tornadolar ilk görevine çıkıyor

Almanya'nın terör örgütü IŞİD'le mücadele için görevlendirdiği Tornado keşif uçakları bugün seferlerine başlıyor.

10 Aralık 2015 10:17

Alman Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel
üssünden havalanacak iki Tornado keşif uçağının ilk durağı Türkiye olacak. Uçaklar
daha sonra Suriye'ye doğru yollarına devam edecek. Keşif uçaklarının beraberinde
Airbus A400M tipi bir nakliye uçağıyla birlikte 40 asker gönderiliyor. Köln-Wahn
üssünden havalanacak bir yakıt ikmal uçağı da Tornadolara eşlik ediyor. 
Berlin'in Suriye tezkeresi

Almanya'da Federal Meclis, ordunun IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını
öngören tezkereyi geçen hafta onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle
Fransa'nın IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası
koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi
askeri keşif uçakları gönderme kararı almıştı.
Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına
destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. "Augsburg"
fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"yi koruma
görevine başladı. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha
uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.

Alman uzmanın endişesi

Suriye hava sahası üzerindeki karmaşık durum Almanya'da bazı endişelerin dile
getirilmesine neden oldu. Sol Parti'nin savunma uzmanı Alexander Neu, Suriye hava
sahasında çarpışma tehlikesinin arttığını söyledi. Neu, Suriye hava sahasında ABD
liderliğindeki uluslararası koalisyon, Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları,
helikopterler ve insansız hava araçlarının görev yaptığına dikkat çekti. Bunlar arasında
yeterli koordinasyonun olmadığına işaret eden Neu, bunun çarpışma ihtimalini
arttırdığını vurguladı.
Tezkereye gelen eleştiriler

Hükümetin Suriye tezkeresi muhalefetteki Sol ve Yeşiller partisinin temsilcilerinin yanı
sıra Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek tarafından da
eleştirilmişti. Mazyek, teröre karşı en iyi ve en güçlü silahın, silah sevkıyatlarının
durdurulması olacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaIŞİDTornadoOrdusundanSchleswig HolsteinJagelTürkiyeSuriyeAirbusA400MTornadolaraBerlinFederal MeclisFransaAlmanya SuriyeSuriye IrakDoğu Akdeniz FransızGaulle34;yiPartiAlexander Neu SuriyeABDRusyaNeu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24