T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP’yi, “Arap kadınları gibi olmak istemiyoruz” diyen İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın sözleri üzerinden hedef alarak, “Arap kadınlarını tahkir edecek kadar vicdansız ve izansızlar” dedi.
Erdoğan grup konuşmasında, “Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Sizin, hiçbir ülkenin kadınına, Yaradan’ın yarattığı insanlara bu şekilde yaklaşma hakkınız olamaz. Ondan sonra kadın haklarından bahsediyorsun. Sizin kadın hakları dediğiniz olay sadece bu ülkenin kadınları için mi geçerlidir? Bunlar tornadan çıkmış hanımlar, CHP zihniyeti bu” diye konuştu.
Dava açacağım
CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, “Bunlar tornadan çıkmış hanımlar” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açacağını söyledi.