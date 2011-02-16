T24





Dava açacağım

Erdoğan grup konuşmasında, “Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Sizin, hiçbir ülkenin kadınına, Yaradan’ın yarattığı insanlara bu şekilde yaklaşma hakkınız olamaz. Ondan sonra kadın haklarından bahsediyorsun. Sizin kadın hakları dediğiniz olay sadece bu ülkenin kadınları için mi geçerlidir? Bunlar tornadan çıkmış hanımlar, CHP zihniyeti bu” diye konuştu.CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, “Bunlar tornadan çıkmış hanımlar” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açacağını söyledi.



