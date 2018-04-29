Torino'daki izdihamda yaralanan kadın öldü

İtalya'nın Torino kentinde 3 Haziran akşamı Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için binlerce kişinin toplandığı San Carlo Meydanı'nda yaşanan izdihamda ağır yaralanan bir kadın hayatını kaybetti.

Torino'lu Juventus takımının İspanyol Real Madrid'le karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalini, San Carlo Meydanı'na kurulan dev ekranda izleyen kalabalık arasında maçın bitimine kısa süre kala panik yaşanmıştı. Yaklaşık 30,000 kişinin bulunduğu meydanda bir anda insanların kaçışmaya başlaması nedeniyle izdiham yaşanmış, 1527 kişi yaralanmıştı.

Ağır yaralanan 3 kişiden biri olan Erika Pioletti, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Panikle kaçmaya çalışan kalabalık ile bir duvarın arasına sıkışan, göğüs kafesine uygulanan basınç nedeniyle kalp krizi geçiren ve beyin hasarı alan Pioletti 3 Haziran akşamından bu yana komadaydı.

Olay sonrası komaya giren 7 yaşındaki bir çocuğun ise sağlık durumunun iyileşme gösterdiği belirtiliyor.

Erika Poletti'nin hayatını kaybetmesi üzerine Torino Belediye Başkanı Chiara Appendino, kentte yas ilan edileceğini açıkladı. Appendino daha önce yaptığı açıklamada, halen yürütülen soruşturmada kendisinin de sorumluluğu olduğunun tespit edilmesi halinde gereğini yapacağını söylemişti.

Torino yönetimi, şehrin en önemli meydanlarından birinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen böyle bir etkinlikte yeterli güvenlik önlemi ve acil durum tedbiri alınmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Meydandaki izdihamın neden çıktığı ve olası ihmallerle ilgili soruşturma devam ediyor. Bazı görgü tanıkları izdihama havai fişek sesinin bomba sanılmasının yol açtığını söylemişti. Bazıları ise kalabalıkta birinin biber gazı spreyi kullanması nedeniyle bazı kişilerin nefes almakta zorlandığını ve bu yüzden kaçmaya başladığını iddia etmişti.