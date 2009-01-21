Töreye kurban gidebilir

Şanlıurfa’da lise öğrencisi 17 yaşındaki T.Ö., kendisine aşık ettiği aynı sınıftan kız arkadaşı 16 yaşındaki E.K.’yı evine götürüp birlikte oldu. Bu sırada eve gizlenen T.Ö.’nun arkadaşları ilişkiyi cep telefonuyla görüntüye alıp internette yaydı.



Olayın ortaya çıkması üzerine T.Ö. ile 2 arkadaşı tutuklanırken, lisesi kız, töre cinayetine kurban gitmemesi için devlet korumasına alındı.



Olay, yaklaşık 3 ay önce Viranşehir İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre lise 3’üncü sınıf öğrencisi E.K. ile aynı sınıftaki kız arkadaşı T.Ö. arasında duygusal ilişki başladı. T.Ö., genç kızla duygusal yakınlaşmalarını anlattığı sınıf arkadaşları 17 yaşlarındaki F.T. ve yaşıtı J.G.’nin kendisine inanmaması üzerine iddiaya göre, “Sizleri inandırmak için E’.yi eve götüreceğim. Her şeyi gözünüzle görün, isterseniz cep telefonuyla da görüntüleyin” dedi. Bunun üzerine T.Ö., kendisine inanmayan arkadaşları evine götürüp elbise dolabına gizledikten sonra sınıf arkadaşı kızı eve davet etti. Eve geldikten bir süre sonra sevişmeye başlayan iki genç cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada ilişki, dolaba gizlenen diğer 2 öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



İnternette yaydılar



Yaşananların ardından lise öğrencisi 3 genç, cinsel içerikli cep telefonu görüntülerini bazı internet siteleri ile lise öğrencilerinin cep telefonlarına kopyaladı. İlişkiden yaklaşık 15 gün sonra, E.K.’ye ait cinsel içerikli görüntülerin elden ele dolaştığı duyumlarının ardından okul yönetiminin yaptığı şikayet üzerine polis, 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden öğrenciler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



E.K. de yaşının küçük olması ve töreye kurban gitme ihtimali göz önünde bulundurularak devlet koruması altına alınıp, bir yetiştirme yurduna yerleştirildi.



18’er yıl hapis istemi



Soruşturma sonunda 3 zanlı hakkında Şanlıurfa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9’ar yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada, liseli kızla ilişkiye girdiğini doğrulayan T.Ö., bu ilişkinin telefonla görüntülendiğinden ise haberdar olmadığını öne sürdü. Diğer 2 zanlı ise, ilişkiyi kameralı cep telefonuna çekip, yaymadıklarını, suçsuz olduklarını öne sürdü.



‘Evlenip namusumu temizlesin’



Duruşma ertelenirken, E.K.’nin babası 53 yaşındaki H.K., utancından sokağa çıkamadığını belirterek, “Namusum ayaklar altına alındı. Kızımın kanına giren T.Ö.’nün ailesi bana davadan vazgeçmem için para teklifinde bulundu. Ben namusumu parayla değişmem. Tek isteğim kızımın kendisini bu iğrenç tuzağa düşüren T.Ö. ile evlenmesi ve namusumuzun temizlenmesi” diye konuştu.

