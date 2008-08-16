Törene türban ayarı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın, görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ’a devredeceği 28 Ağustos’taki törene, salonun kapasitesi ve türban konusunda askerin tutumu nedeniyle sadece Genelkurmay Başkanlığı karargâhının belirlediği kişiler eşli olarak davet edildi.

Yaş haddi nedeniyle 30 Ağustos tarihi itibariyle emekliye ayrılacak olan Orgeneral Büyükanıt’ın yerine Orgeneral Başbuğ atanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı karargâhındaki devir teslim töreni, 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak.



Çoğunluğa eşsiz davetiye

Devir teslim törenine; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, kuvvet komutanları ile yüksek yargı organlarının başkanlarının yanı sıra basın mensupları ve komutanların belirlediği kişiler davet edildi.

Salonun kapasitesi nedeniyle davetlilerin çoğuna “eşsiz davetiye” gönderildi. Protokolden kimlerin eşli olarak davet edileceği ise Genelkurmay Karargâhı tarafından belirlendi. Askeri törenlerdeki uygulamalarda, eşi türbanlı olan davetlilere eşli davetiye gönderilmiyor.



Komutanlar eşli katılacak

Törene, Gül ile Erdoğan’ın eşsiz, Toptan’ın ise eşiyle birlikte katılmaları bekleniyor. Törene, Büyükanıt ve Başbuğ ile kuvvet komutanları eşleriyle birlikte katılacak. Devletin zirvesinin buluştuğu Harp Akademileri’ndeki mezuniyet törenine, Gül ile Erdoğan eşsiz, Toptan ve komutanlar ise eşleriyle birlikte katılmıştı.

Büyükanıt’ın törendeki veda konuşmasında, Türkiye’nin gündemindeki önemli iç ve dış sorunlarla ilgili mesaj vermesi bekleniyor. Başbuğ da, konuşmasında, Genelkurmay Başkanlığı döneminde izleyeceği temel stratejilerle ilgili mesajlar verecek. Törenden sonra Genelkurmay Başkanlığı’nın bahçesinde verilecek kokteylin ardından Büyükanıt karargâha veda edecek.

