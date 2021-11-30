Törene katılmayan Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalan söyledi!

2021 Ballon d'Or ödül törenine katılmayan Cristiano Ronaldo, France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaları yalanladı.

Ballon d'Or galasına katılmama kararı alan Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından France Football organizasyonuna tepki gösterdi.

Ronaldo yaptığı paylaşımla France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin sözlerini hedef aldı.

Ferre, "Cristiano’nun tek bir amacı var, o da Messi’den daha fazla Ballon d’Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bana söyledi" demişti.

Ronaldo ne dedi?

Pascal Ferre yalan söyledi. Kendini ve çalıştığı yayının tanıtımını yapmak için adımı kullandı" diyen 36 yaşındaki yıldız, "Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, Fransa Futbolu'na ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygı duymadan bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez. Ve bugün yine yalan söyledi, galada olmadığımı, var olmayan bir karantinayla haklı çıkardı.

Pascal Ferre, Lionel Messi'den daha çok Ballon d'Or alarak futbolu bırakmak istediğime dair yalanlar söyledi. Kendi adını yaymak için beni kullandı. Böyle bir yalan kabul edilemez. Kariyerimin en büyük hırsı profesyonel futbolcu olmak isteyenlere örnek olmak ve adımı dünya futbolu tarihine altın harflerle yazdırmak. Kariyerimin başından beri sportmenlik ve Fair-Play'e özen gösteririm. Kazananları her zaman tebrik ederim. Bütün odak noktamı Manchester United'la sezonun kalanına çevirdim. Gerisi? Umurumda değil." ifadelerini kullandı.