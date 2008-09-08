T24 LogoT24 Logo
Politika

Törende zoraki tokalaşma

Devletin zirvesini bir araya getiren adli yılın açılış töreninde Erdoğan ve Baykal'ın zoraki tokalaşması dikkat çekti

08 Eylül 2008 03:00


Son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla aralarında gerginlik yaşayan Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal da törene katıldı.Törende Erdoğan ve Baykal'ın 'zoraki ve soğuk' bir şekilde tokalaştıkları gözden kaçmadı. 
 
Adli Yıl açılış töreni Yargıtay Konferans Saalonu'nda başladı. Adli Yıl açılış töreni, devletin zirvesini bir araya getirdi. AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya törene katılmazken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın soğuk bir şekilde tokalaşması dikkat çekti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ve yüksek yargı organları mensupları katıldı. 

AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya törene katılmadı. Başbakan Erdoğan salona girdiğinde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la soğuk bir şekilde tokalaştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Yargıtay 1. Başkanı Hasan Gerçeker Yargıtay'ın giriş kapısında karşıladı. Gül'ün gelmesiyle tören başladı.


Yargıdan hükümete uyarı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24