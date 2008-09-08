Törende zoraki tokalaşma

Yargıdan hükümete uyarı

Son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla aralarında gerginlik yaşayan Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal da törene katıldı.Törende Erdoğan ve Baykal'ın 'zoraki ve soğuk' bir şekilde tokalaştıkları gözden kaçmadı.Adli Yıl açılış töreni Yargıtay Konferans Saalonu'nda başladı. Adli Yıl açılış töreni, devletin zirvesini bir araya getirdi. AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya törene katılmazken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın soğuk bir şekilde tokalaşması dikkat çekti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ve yüksek yargı organları mensupları katıldı.AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya törene katılmadı. Başbakan Erdoğan salona girdiğinde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la soğuk bir şekilde tokalaştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Yargıtay 1. Başkanı Hasan Gerçeker Yargıtay'ın giriş kapısında karşıladı. Gül'ün gelmesiyle tören başladı.