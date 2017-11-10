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Törende "Canlı bomba var" diye bağıran İlçe Tarım Müdürü gözaltına alındı

"FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı"

10 Kasım 2017 16:30

Aydın Söke'de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ilçe tarım müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreninde "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırınca gerginlik yaşandı. Yıldız, gözaltına alındı.

Aydın’ın Söke ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreninde paniğe neden oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘FETÖ/PDY’ bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Yıldız, törenin sonuna doğru elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı.

“Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı” diye bağıran başlayan Yıldız, önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alandaki bazı kişiler öfkelenerek, Yıldız’ın üzerine yürüdü.

Tören alanında bulunan polisler, Yıldız’ın yaka paça yakalayıp ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı. Polis aracına bindirilen Yıldız, Emniyet’e götürüldü.

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