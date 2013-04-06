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Yaşam

Tören alanı iş bulma alanına döndü!

Gaziosmanpaşa'daki 'kentsel dönüşüm' töreni vali ve bakanlardan iş isteyenlerin yarattığı ilginç görüntülere sahne oldu

06 Nisan 2013 22:32

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa'daki "kentsel dönüşüm" tören alanı 'iş bulma' alanına döndü.

Gaziosmanpaşa'daki "kentsel dönüşüm" projesi için tören alanı vatandaşlar tarafındah hınca hıç dolduruldu.

Binlerce insan Başbakan ve bakanları görmek için alana toplandı.

Ancak alanda toplanan vatandaşların bir amacı daha vardı; O da iş bulmak. İş bulmak isteyen vatandaşlar, bakanlar gelmeden önce kağıt- kaleme sarıldı.

Vatandaşlar, birbirlerinin sırtına koydukları kağıda 'İşsiz olduklarını ve iş istediklerini' yazdı. Vatandaşlar önce kendileri ile tokalaşmaya gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya taleplerini içeren kağıtları verdi.

Daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a 'iş isteklerini' dile getirdikleri kağıtları verdiler.

Bu arada Siirtli olduğunu belirten vatandaş, bir süre Bakan Bağış ile sohbet etti. 14 yıldır AK Parti teşkilatında çalıştığını belirten vatandaş, Bakan Bağış'a, "Size mektup yazdım ancak cevabını alamadım" diye sitem etti.

Başbakanın katıldığı tören alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde alanı gören yüksek tepelere polisler yerleştirildi.

 

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