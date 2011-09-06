Töreden kaçan Demet'e linç girişimini polis önledi

T24 - Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde zorla evlendirildiği amcasının oğlu Metih Toprak'a boşanma davası açması üzerine ölümle tehdit edilen ve 2 çocuğu elinden alınan 27 yaşındaki Demet Toprak'tan çocukları mahkeme kararıyla almak için açılan davanın ilk duruşmasında olaylar çıktı. Polis korumasında duruşmaya katılan Demet Toprak, çıkışta yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğradı.Polis saldırganları havaya eteş ederek dağıtırken Toprak, zırhlı polis aracıyla kaçırıldı.





Demet Toprak, 14 yaşındayken rızası olmadan evlendirildiği amcasının oğlu Metin Toprak'tan iki çocuk sahibi oldu. Çift arasında şiddetli geçimsizlik olunca Demet Toprak, eşine boşanma davası açtı. Boşanma davası nedeniyle iddiaya göre, Metin Toprak eşine tehdit ederek çocukları 9 yaşındaki Şila ve 5 yaşındaki Yusuf Toprak'ın valeyetini üzerine alıp, çocuklarını memleketindeki ailesinin yanına götürdü. Anne Demet Toprak ise, boşanma davası açması nedeniyle eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, evini terk edip İzmir'de tandığını bir ailenin yanına yerleşti. Eşinin peşinden İzmir'e giden Metin Toprak burada çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.



Demet Toprak, eşinin ölümünün ardından çocuklarını almak için girişimlerde bulundu ancak, aynı zamanda amcası olan kayınpederi çocukları vermedi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çocuklarının kendisine verilmesi için karar aldıran Demet Toprak, yine de çocuklarına kavuşamadı. Dede Süleyman Toprak, Adilcevaz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'ahlaka aykırı yaşam sürdüğünü' ileri sürüp, çocuklara tedbir kararı aldırdı.



Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in talimatıyal Demet Toprak, koruma altına alındı.



Dede Toprak'ın torunlarının valayetini anneden kaldırıp, kendi üzerine almak için Adilcevaz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması bugün Adilcevaz Adliyesi'nde yapıldı. Demet Toprak, polis korumasında getirilerek adliye binası içine alınırken, eşi Metin Toprak'ın yaklaşık 20 yakını da adliye binası önünde toplanırken, polis de sıkı önlemler aldı. Yaklaşık 20 dakika süren duruşma eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.





Linç girişiminde bulundular, polis havaya ateş açtı



Bu sırada adliye önünde bulunan kalabalık, Demet Toprak'ın polis korumasında adliyeye getirilmesini tepki gösterdi. Görevli polislerle tartışan aile yakınları, Demet Toprak'ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak polis toplanan kalabalığın adliye önünden ayrılması için uyarıda bulundu. Bu sırada Demet Toprak adliye binasından polis nezaretinde çıkarken, öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı. Polis linç girişiminde bulunan kalabalığı güçlükle önlerken, yaşanan arbedede kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Bu arada Demet Toprak, sıkı önlemler altında polisin zırhlı aracına bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis saldırıya karıştığı gerekçesiye 4 kişiyi gözaltına aldı.



Olayların ardından Süleyman Toprak'ın avukatı ailenin avukatı Gökhan Tazegül, Demet Toprak'ın 'Ahlaka aykırı yaşam' sürdüğüne dair elerinde somut delillerin bulunduğunu ve bir sonraki duruşmada mahkemeye sunacaklarını söyledi.Tazegül, "Davalı annenin ahlaka aykırı hayat sürmesi ve vefat eden eşinin hayatını kaybetmeden önce eşi ve çocuklarına şefkat göstermeyip evi terketmesi nedeniyle velayet görevini ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Bundan dolayı velayetin kaldırılması için dava açtık. Bazı itirazlar var. Mahkeme bunu değerlendirecek. Annenin özel hayatına ilişkin görüntüler var. Evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiyle ilgili banka dekontları ve bunun gibi deliller elimizde. Bunların hepsini sunacağız" dedi.





