Töre için ağaca asıldı

T24 -

Ağaçta dal yok ve ayakları yere değiyor

Kocası ve kayınpeder gözaltında

Evli ve iki çocuk annesi Özlem Çınar (22), eşini bırakıp birlikte Gaziantep’e kaçtığı, evli olan sevgilisi teyzesinin oğlu Mahmut Erdem’in (23) önceki gün öldürülmesinin ardından, dün ağaca asılı bulundu. Gaziantep’te Mahmut Erdem’i bıçakla öldüren, Özlem Çınar’ın kardeşi A.Ç. (15), yakalandıktan sonra “Namusumu temizledim” dedi. Dün Mersin’in Tarsus ilçesinde cesedi ağaca asılı bulunan Çınar’ın töre cinayetine kurban gittiği ve ölümüne intihar görüntüsü verildiği sanılıyor.Şanlıurfalı olan ve yıllar önce göç ettikleri Tarsus’ta oturan Erdem, teyzesinin kızı Özlem Çınar ile 21 Şubat’ta kaçarak Gaziantep’e geldi ve bir tanıdıklarının evine yerleşti. Ancak kaldıkları yer aileleri tarafından saptandı.Önceki sabah Gaziantep’e gelen Özlem Çınar’ın akrabaları Abdülkadir Çınar (65), Hamza Çınar (50), Latif Çınar (33), Sinan Çınar (26) ve erkek kardeşi A.Ç., konuşma bahanesiyle Erdem’i otomobile bindirerek Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 5. kilometresindeki üst geçide götürdü. A.Ç., diğer şüphelilerin tuttuğu Erdem’i 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.İhbar üzerine A.Ç. ile diğer yakınları jandarma tarafından gözaltına alındı. Ç. ilk ifadesinde, “Teyzemin oğlu olan Mahmut, Özlem ile gönül ilişkisine girdi. Mahmut’u konuşma bahanesiyle otoban üst geçidine götürerek öldürdüm. Bu bir namus meselesidir” dedi. Ç. ile diğer zanlıların sorgusu sürerken, Çınar ortadan kayboldu. Yakınları tarafından öldürülme ihtimali üzerine polis tarafından da aranan Çınar’ın cesedi dün sabah Tarsus’taki bir meyve bahçesinde erik ağacına asılı bulundu.Genç kadının çamaşır ipiyle asılı olduğu ve ayaklarının yere değiyor olması dikkat çekti. Ayrıca, 2 metre yüksekliğindeki ağacının gövdesinde herhangi bir dal olmaması nedeniyle, Özlem Çınar’ın buraya ipi bağlayıp sonra da kendisini boşluğa bırakmasının güç olduğu kanaatine varıldı.Mahmut Erdem’in öldürülmesinin ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, önceki gün gözaltına alınan cinayet zanlısı, ölen kadının kardeşi A.Ç.’nin ifadesi doğrultusunda, “cinayete azmettirme, yardım ve yataklık” iddiasıyla, ölen kadının kocası Sinan Ç. (36), kayınpederi Hamza Ç. (50), kayınbiraderleri Abdülkadir Ç. (40) ve Latif Ç.’yi (33) saklandıkları evde gözaltına aldı.