'Töre değil, kasten öldürme'

Diyarbakır'da kendisinden habersiz sevgilisiyle nikah kıyıp evlenen kızına karşılık başlık parası vermeyen damadı Rüstem Gidici'yi kafasına 4 kurşun sıkarak öldürdüğü için 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski köy korucusu Vezir Dinar ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.



Kararda, Dinar'ın öz damadı Rüstem'i başlık parası için öldürdüğüne dair dosyada kızı ve ölen damadının annesinin ifadeleri haricinde delil bulunmadığı için cinayetin töre saikiyle değil, kasten adam öldürme olduğuna kanaat getirildi.



Diyarbakır'da 2 yıl önce kendisinden izinsiz evlenen kızına karşılık istediği 10 bin lira başlık parasını alamadığı için 23 yaşındaki damadı Rüstem Gidici'yi kafasına 4 kurşun sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen eski korucu Vezir Dinar ile tutuksuz yargılanan kardeşi İrfan, kızı Nazan'ın eski kocası ve aynı zamanda yeğeni olan Atilla ile kızının kayınbiraderi Mehmet Dinar ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.



Amcaoğlu ile zorla evlilik 8 ay sürdü



Kararda, Vezir Dinar'ın, kızı Nazan'ı kardeşi İrfan'ın oğlu Atilla ile imam nikahıyla evlendirdiği, Nazan'ın ise Rüstem Gidici'yi sevdiği, bir süre sonra Nazan'ın eşi Atilla tarafından sürekli şiddet görmesi üzerine 8 ay evli kaldıktan sonra baba evine geri döndüğü bildirildi. Baba Vezir'in ``Kocanın evine dön'' diyerek kızına baskı yapması üzerine durumu öğrenen sevgilisi Rüstem Gidici'nin askerden firar ederek Diyarbakır'a geldiği, ancak yakalanıp İzmir Şirinyer Askeri Cezaevi'ne konulduğu belirtilen kararda, Nazan'ın ise çareyi İzmir'e giderek cezaevindeki sevgilisi Rüstem ile resmi nikah kıymakta bulduğu anlatıldı.



Telefonda `kocanı öldürdüm' itirafı



Rüstem Gidici'nin terhis olup Diyarbakır'da ayrı ev tutup Nazan Dinar ile yaşadığı, ardından Vezir Dinar'ın damadını konuşma bahanesiyle kahvye çağırdığı belirtilen kararda, bu sırada Nazan'ın sık sık aramasına rağmen Rüstem'in telefona cevap vermediği, ardından cesedinin Şanlıurfa yolu üzerinde boş bir arazide bulunduğu bellirtildi. Kararda, Rüstem'ın üzerinden çıkan cep telefonunun incelemesinde eşi Nazan tarafından kendisine gönderilen 4 ayrı mesajda, ``Canım ne oldu cevap yaz. Merak ettim. Babam yanında mı, cevap yaz ya da ara, ne oldu ne diyor'' şeklinde ibareler bulunduğu kaydedildi. Nazan Gidici'nin telefon kayıtlarının incelemesinde babası Vezir'i telefonla arayıp eşinin nerede olduğunu sorduğu, baba Vezir'in `Onu öldürdüm' dediği, kızı Nazan'ın `Şaka mı yapıyorsun' demesi üzerine bu kez, ``Şaka yapmıyorum, şu an belki ölmüştür, belki de öldürüyorlar'' dediği kaydedildi.



Astsubaydan yardım istemiş



Gerekçeli kararda, Nazan'ın bu görüşmeden sonra polise başvurduğu, Rüstem'in annesi Bedia'nın olaydan sonra Vezir'i aradığı Vezir'in, ``Onu öldürdüm, sana demiştim öldüreceğimi'' dediği, sanığın korucu olması nedeniyle eski bir tanıdığı olan Mardin'deki Oğuz Jandarma Karakolu'nda görevli olan Kamil Gündüz adlı başçavuşun yanına giderek, ``Kızımla ilişkisi olan birini temizledim'' diyerek yardım istediği belirtildi. Kararda. sanığın mahkemede suçunu inkar ettiği, ancak delillerin ve tanık ifadelerinin bütün olarak değerlendirildiğinde, cinayetin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde Vezir Dinar tarafından işlendiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Olayda tasarlayarak adam öldürme suçunun oluşmadığı, Vezir ile damadı Rüstem'in kahvehanede konuştukları, ardından gittikleri olay yerinde Vezir'in ruhsatsız tabancasıyla damadını öldürdüğü, bu nedenle sanığın işlediği suçun kasten adam öldürmek olduğu ve bu konuda hiçbir tereddüt bulunmadığı, tasarlama suçu oluştuğuna dair hiçbir delil bulunmadığı bildirildi.



Cinayet nedeni tespit edilemedi



Kararda, her ne kadar Vezir'in damadından başlık parası istediği ve bu parayı vermediği için Rüstem'i öldürdüğü iddia edilmiş ise de, bu iddianın Rüstem'in eşi Nazan ile Rüstem'in annesi Bedia tarafından gündeme getirildiği, Vezir'in bu gerekçeyle damadını öldürdüğüne dair hiçbir delil bulunmadığı, öldürme nedeninin yapılan tüm araştırmalara rağmen bir kesinliğe kavuşmadığı kaydedildi. Vezir Dinar'ın, kızı Nazan ile ilişkisinden dolayı Rüstem'i öldürdüğü yönünde jandarma tarafından tutanak tutulmuş olsa da, `Kızı Nazan ile ilişkisinden dolayı' ifadesinin çok geniş bir ifade olduğu, bu ifadenin ne anlama geldiğinin kesin olarak bilinemeyeceği, sanığın mahkemede suçu inkar etmesi nedeniyle öleni neden öldürdüğünün kendisine sorulması imkanının da olmadığı gözönüne alındığında, en doğru değerlendirmenin sanığın nedeni belli olmayacak biçimde damadını öldürdüğü olacağı sonucuna varılarak müebbet hapse mahkum olduğu belirtildi. Sanığın Oğuz Jandarma Karakoluna giderek `Kızımla ilişkisi olan birini temizledim' diyerek, olayın faili meçhul kalmasına engel olduğu için de cezasının 25 yıla indirildiği kaydedildi.



Kadın fuhuşa sürüklendi



Çabanlar tarafından cesedi bulunan Rüstem'in sol elinin yumruk şeklinde kapalı olduğunu gören jandarma, güçlükle açtığı avucundan `Nazan- Rüstem' yazılı bir alyans bulmuştu. Babası aleyhine ifade verdiği için töre gereği aile meclisi kararıyla öldürülebileceği endişesiyle devlet korumasına alınan Nazan ise daha sonra Diyarbakır'daki bir fuhuş şebekesinin eline düşmüş ve 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

