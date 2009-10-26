Töre cinayetlerine cerrahi müdahale

Kızlık zarı onarımını daha çok doğu bölgelerinden gelen hastaların talep ettiği ve yüzde 95'inin 20-30 yaşları arası grubundan oluştuğu bildirildi.



İki farklı yöntemle kızlık zarı dikiminin yapıldığını söyleyen Doç.Dr. İbrahim Aşkar şunları söyledi:



"Kızlık zarı onarımı kısa süreli veya flep yöntemi olarak iki arı yöntemle yapılabiliyor. Töre cinayetlerinde etkisi olan bu konunun aile meclisi kararları ile genç kızın aile büyüklerinden biri tarafından öldürülmesine kadar giden sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Kızlık zarı onarımı geçici ve flep yöntemi olmak üzere iki çeşittir. Geçici olanı gerdek gecesinden birkaç gün önce yapılması uygundur. Flep yöntemi dediğimiz kalıcı yöntem ise çok önceden de yapılabilir. Doktor olarak gereksiz bir işlem olarak gördüğüm kızlık zarı onarımının hayat kurtarmak için zaruri hallerde yapılmak zorunda kalındığında defalarca şahit oldum. Bu konudaki önerim hem ailelere hem de gençlere dürüst olunması ve dürüst olan kişiye bu nedenle cezalandırır gibi hayatının karartılmaması en doğru olanıdır".



Başvuruların genellikle internet yolu üzerinden geldiğini belirten Doç.Dr. İbrahim Aşkar, ayda ortalama 10 hasta geldiğini söyledi. Hayati tehlike veya çeşitli korkularından dolayı kızlık zarı diktirmek isteyenlerin yanısıra, özel günlerde eşlerine sürpriz için kızlık zarı diktiren bayanların da bulunduğunu söyleyen Doç.Dr. Aşkar, "Bu oran sayıya bile giremeyecek kadar seyrektir. Genellikle genital estetik girişim yaptıran bayanların bazısı mümkünse tekrar kanama olursa iyi olur diye istekte bulunabilmektedir" şeklinde konuştu.

