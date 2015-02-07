Töre cinayetini otobüs şoförü önledi!

Aksaray’da, birbirini seven kan davalı ailelerin çocukları otobüsle evden kaçarken, kızın ailesinin peşlerine düştüğünü öğrenen otobüs şoförü Aksaray’da polis noktasına sığındı.

Karslı T.A., iddiaya göre aileler arasında kan davası bulunan yine Karslı olan kız arkadaşı İ.Y. ile evlenmek istedi. Ancak aileler iki sevgilinin evlenmesine izin vermedi. Bunun üzerine iki sevgili kaçmaya karar verdi. Kaçmak için anlaşan sevgililer, dün saat 20.00’de İstanbul esenler Otogarı’ndan bir yolcu otobüsüne binip Adana’daki bir yakınlarının yanına gitmek için yola çıktı. Kızlarının kaçtığını fark eden aile de polise haber verdi. Polis, yaptığı araştırmada iki sevgilinin bir yolcu otobüsüyle Adana’ya gitmek üzere olduğunu saptadı. Ardından yolcu otobüsünün şoförü Hasan Y’i arayıp 19 ve 20 numaralı koltukta oturan yolcuların iki sevgili olduğunu ve kaçtıklarını bildirdi. Bu sırada aile de, kızlarının sevgilisiyle bulunduğu yolcu otobüsünün firma ismini öğrenip otobüsü bulmak için peşine düştü. İddiaya göre yol güzergahı boyunca tesis ve otogarlarda firmaya ait otobüslerde kızlarını ve sevgilisini aradılar. Aile Aksaray-Adana karayolunun 40’ıncı kilometresinde Adana’ya giden aynı firmaya ait yolcu otobüsünü durdurup iki sevgiliyi aradı.

Bunun üzerine durdurulan otobüs şoförü, iki sevgilinin bulunduğu otobüsün şoförü Hasan Y’i arayıp durumu bildirdi. O sırada Aksaray’da bulunan otobüs şoförü de, Aksaray- Adana Karayolu kent merkezi çıkışındaki polis noktasında durup polisten yardım istedi. Ailenin sevgilileri öldürme ihtimalinden şüphelenen polis de, iki sevgiliyi otobüsten indirip polis merkezine götürdü. Otobüs ise yoluna devam etti.

Kızlarını arayan ailenin de Niğde’de Zengen mevkisinde Jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçen 1 Şubat günü de İstanbul Esenler Otogarı’nda Mardin’den gelen otobüsten iner inmez aile tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Hamdullah Ayaydın ölmüş, yanında bulunan 19 yaşındaki C.İ. de yaralanmıştı.