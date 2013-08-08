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Yaşam

Torpil, mezarlığı yaktı

Yangında çok sayıda mezarlık zarar gördü, yaklaşık 2 dönümlük arazideki bitki örtüsü kül oldu

08 Ağustos 2013 17:13

Bolu'da çocukların attığı torpilin kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangında mezarlar zarar gördü.
 
Olay, saat 12.30 sıralarında Doğancı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
 
Bayramda mahalle arasında oyun oynayan çocuklar iddiaya göre mezarlığa torpil attı. Patlayıcının kuru otları tutuşturmasının ardından başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
 
Yangında çok sayıda mezarlık zarar gördü, yaklaşık 2 dönümlük arazideki bitki örtüsü kül oldu.
 
Kabir ziyaretine giden vatandaşlar, meraklı bakışlarla itfaiyenin alevlere müdahalesini izledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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