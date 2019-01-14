Torbalı'da fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı. 2 işçi öldü. 2 işçi de yaralandı.



Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır tozu üretimi yapılan fabrikada bugün saat 17.15'te, üç üretim kazanından biri, büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada kazanın yanında çalışan işçilerden Selçuk Çelebi ve Aziz Yıldız yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.



Olay anında patlayan kazanın bulunduğu bölümde 11 işçinin çalıştığı öğrenildi. Şans eseri yara almadan kurtulan 7 işçi ise uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)