Torbalı Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu Müdürü Murat Çetin, Ülkü Ocakları ilçe başkanı oldu

İzmir Torbalı'da bulunan Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu'nun müdürü Murat Çetin, Ülkü Ocakları'nın Torbalı ilçe başkanı oldu.

Devlet memuru olan Murat Çetin, Torbalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende görevi Zekeriya Hançer'den devraldı.

Anka'nın haberine göre, 6 yıldır sürdürdüğü görevini devreden Zekeriya Hançer, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Torbalı Ülkü Ocakları Başkanlığı görevimi bugün itibariyle Murat Çetin reisime devretmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. İnsanız şaşarız, beşeriz. Bilip bilmeden kırdığımız ve üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa affola. Bugüne kadar yapmış olduğumuz güzel işler, doğrular sizlerin, yanlışlar günahlar şahsımındır. Bizden yana bir hak varsa helal olsun. Varsa siz de haklarınızı helal ediniz. Emanetleri hiç kaybolmayan Allah'a emanet olun."

Torbalı Ülkü Ocakları'nın yeni başkanı Murat Çetin ise yeni göreviyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.