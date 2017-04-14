Torbalı Belediye Başkanı: Müslüman mahallede tanrıça olmaz, heykeli kaldırarak sevaba girdim!

Ülke genelinde de gündem olan ana tanrıça heykelinin kaldırılmasıyla ilgili konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, heykeli kaldırarak sevaba girdiklerini belirterek "Müslüman mahallede tanrıça heykeli olmaz’ dedi.

Geçen hafta Torbalı'nın Atatürk Meydanı'nda yıllardır yer alan tanrıça Demeter ve kızı Kore'nin (Pershephone) heykelleri belediye tarafından kaldırılarak yerine Osmanlı tuğrası konulmuştu. Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, düne kadar konuyla ilgili konuşmayan belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez, dün AKP İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın Ayrancılar'da düzenlediği evet mitinginde ilk kez açıklama yaptı.

Yerine konulan ay yıldızlı tuğra figürünün çok beğenildiğini iddia eden Görmez , heykeli kaldırıp, tuğrayı meydana diktikleri için sevaba girdiklerini söyledi. Müslüman bir ülkede tanrıça heykeline yer olmadığını belirten Görmez, aynı çalışmayı Ayrancılar’da da yapacaklarını söyledi.

"Tanrıça heykelerini Müslüman mahallelerine dikemeyiz"

Görmez "Torbalı Meydanı’na ay yıldızlı bayrağı diktik. Altına da bir tuğra koyduk; yer yerinden oynadı. Bana sorarlardı: 'Orda kesik başlı iki tane heykel var bu neyin nesi' diye. Tövbe günah ama bu Müslüman millete, ana tanrıça heykelini meydana dikmek yakışır mı? Biz Müslüman milletiz. Biz Türk'üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkes’iyle Müslüman bir milletiz. Bunu dini şeylerden dolayı yapmadım bunu da bilin ama sevaba girdiğimin de farkındayım. Biz tanrıça heykellerini Müslüman mahallelerine dikemeyiz. O hatayı düzelttik. Bundan gocundular. Gocunsunlar. Allah’ın izniyle Torbalı’ya mührümüzü vuracağız. Ayrancılar da aynı çalışmayı istiyormuş onlara da yapacağız” diye konuştu.