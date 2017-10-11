Torbadaki parmak izinden yakalanan esrar satıcısı, tutuklandı

Yaşar ANTER/Bodrum (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 2 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen esrar poşetlerinin üzerinde parmak izine rastlanan 1 kişi de yakalanıp, tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen Mayıs ayında Gümbet Mahallesi\'nde, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, bir içimlik fişekler halinde sarılmış, toplam 558 gram esrar ele geçirildi, M.N.T. ve S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Polisin ele geçirilen esrar poşetleri üzerinde yaptığı incelemede 35 yaşındaki E.D.\'nin parmak izine rastlandı. Uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen E.D.\'nin Bitez Mahallesi\'ndeki bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Pansiyona dün operasyon düzenleyen polis, E.D.\'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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