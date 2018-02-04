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Yaşam

Torba Yasa'da Adnan Oktar'a özel madde iddiası

RTÜK, Adnan Oktar'ın A9 kanalı logosuyla internetten yaptığı yayınlar konusunda çok sayıda şikâyet almıştı

04 Şubat 2018 04:31

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve ekonomide birçok alanı birden düzenleyen torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede yer alan bir maddenin Adnan Oktar ve takipçilerine yönelik olduğu iddia edildi.

RTÜK’in denetim alanında bulunmayan internet yayınlarına düzenleme getiren maddeye göre televizyon yayını için lisansı bulunan kuruluşlar internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hâkimince engellenebilecek. Maddenin Adnan Oktar’a yönelik olduğu öne sürülüyor.

Son dönemde RTÜK’e A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet iletildi. A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.

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