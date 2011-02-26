-''TORBA YASA'' RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa, kamunun vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngörüyor.