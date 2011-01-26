'Torba yasa' Meclis'i bir hayli gerecek!

T24 - ’Torba yasa’ Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Yaklaşık iki haftalık görüşme maratonu hararetli tartışmalara gebe.



Hemen hemen herkesi yakından ilgilendiren, günlük hayatta çok şeyi değiştirecek olan ‘Torba yasa’ Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi.



Görüşmelerine akşam saatlerinde başlanan tasarı, iktidarla muhalefet partilerini karşı karşıya getirecek.



Genel Kurul, muhalefetin destek verdiği düzenlemeler de içeren tasarıyı 10 Şubat Perşembe gününe kadar yasalaştırmak için cuma günleri de dahil çalışacak.



TBMM Genel Kurulu'nda, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren 'Torba Tasarı'nın görüşmelerine başlandı.



‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’, temel kanun olarak 9 bölüm halinde görüşülecek.



Hükümetin 7'si geçici toplam 120 madde olarak sunduğu kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişikliklerle geçici 10 maddeyle birlikte 234 maddeden oluşuyor.





SERT TARTIŞMALARA GEBE



Görüşmeler sırasında iktidarla muhalefet partileri arasında sert tartışmaların yaşanması bekleniyor.



İktidar tarafından yeni maddelerin eklenmesinin de muhtemel olduğu tasarıda, muhalefetin karşı çıktığı ve desteklediği maddeler yer alıyor.



Muhalefet, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması, öğrenci affı ve silikozis hastalarının malulen emekli edilmesiyle ilgili düzenlemeleri desteklerken, çalışma hayatını yönelik düzenlemelere ise karşı çıkıyor.



Bu düzenlemeler arasında kamuda sözleşmeli çalışanların sendikaya üye olabilmeleri ancak greve katılamamaları, memurun, kendisi istemese de başka bir kuruma veya yere gönderilebilmesi, belediye işilerinin eğitime ve vasfına bakılmadan çeşitli görevlere atanabilmeleri, bazı üst düzey kamu görevlerine özel sektörden atama yapılabilmesi; Vakıfbank, BDDK ve SPK merkezlerinin İstanbul’a taşınması bulunuyor.



Bu meddelerin görüşülmesi sırasında muhalefetin önergeler vererek engelleme ve görüşmeleri uzatma yoluna gitmesi bekleniyor.





SON GÜN 9 ŞUBAT ÇARŞAMBA



Tasarının 1. bölümü bugün, 2. bölümü yarın, 3. bölümü 28 Ocak Cuma, 4. bölümü 1 Şubat Salı, 5. bölümü 2 Şubat Çarşamba, 6. bölümü 3 Şubat Perşembe, 7. bölümü 4 Şubat Cuma, 8. bölümü 8 Şubat Salı günleri ele alınacak. 9 Şubat Çarşamba günü ise görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışılacak.