Torba Yasa ile Zonguldak'ta 22 maden kapandı, 4 bin 500 işçi işsiz kaldı

Torba Yasası’nın Meclis’ten geçerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasından sonra Zonguldak’ta 22 özel maden işletmesinde üretim durduruldu. 4 bin 500 madencinin çalıştığı bu ocaklarda vardiya çıkışı işsiz kaldıklarını öğrenen işçiler hayal kırıklığına uğradı.

Torba yasasının ilk mağduru maden işçileri oldu. Kentte faaliyet gösteren 22 özel kömür işletmecisi, sektöre ekonomik yükümlülük getireceği gerekçesiyle üretimi durdurma kararı aldı. Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde 24 yıldır hizmet veren 150 işçinin çalıştığı Arılar Madencilik Şirketi’nde üretimini durdurdu. Şirket görevlisi Ali İhsan Aygün, 16.00-24.00 vardiyasında çalışan 21 işçiye, iş çıkışında maden yasasından dolayı yönetim kurulunun saat 24.00 itibariyle üretime ara verdiğini, işçilerin yasal haklarının ödeneceğini duyurdu. Yerin 85 metre altında çalıştıktan sonra işsiz kaldıklarını öğrenen elleri ve yüzleri kömür karası madenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA’daki habere göre, 21 yıllık madenci 52 yaşındaki Mustafa Cepcioğlu, işverenin yasanın çıkması durumunda üretimin durdurulacağını kendilerine bildirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Mesai bitirmiş eve giderken işsiz kaldığımızı öğrendik. Arkadaşların hepsi mağdur. İnşallah çözüme kavuşur. Bu kanunun şirkete belirli bir yük getirdiğini biliyoruz. Devlet bunun alt yapısını bilmeden, düzeltmeden bu kanunu çıkardı. Bizim lehimize bir kanun ama işverene de bir yük getiriyor. İşveren ile hükümet arasında bir anlaşma sağlanması lazım" dedi.

Şirket görevlisi Ali İhsan Aygün ise yeni çıkan yasadan dolayı Arılar Madencilik Şirketi’nin üretimine saat 24.00 itibariyle son verdiğini söyledi. Aygün, şöyle dedi: "Maden kanununun işverene ağır yükler getirdiği için yönetim kurulu böyle bir karar almıştır. Kömür ocağından çıkan işçilerin hepsi üzgün çıktılar. Hepsi işlerini severek yapıyorlardı. Hepsi de evlerine üzgün bir şekilde gidecek. Zonguldak’taki özel şirketler mağdur durumdadır. Biran önce bunun çözüme kavuşturulmasını ve işçilerin yeniden işe kavuşmalarını istiyoruz."