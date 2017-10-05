“Torba yasa bütün vatandaşları eşit şekilde dövmeyi öngörüyor”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden 130 maddelik torba yasaya ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Yasa tasarısında yüzde 40’tan yüzde 68’e kadar bir vergi artışı öngörüldüğünü ifade eden Paylan, “Orta gelir kesimindeki vergi artışı, üst gelir kesimindeki vergi artışından daha fazla. Burada vergi adaleti yok! Hem siyasi hatalar yapılıyor, hem de bu hataların bedeli 80 milyon insana ödetiliyor” dedi. “AKP’nin, demokrasi iradesinden, barış iradesinden uzaklaşarak yurt içinde ve yurt dışında çatışmalı, güvenlikçi politikalara yöneldiğini” savunan Paylan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çağrı yapıyorum. Bu vergilere itiraz edin. Bu vergileri bu şekilde ödemeyiz deyin” diye konuştu.

Paylan’ın basın toplantısı açıklamaları şöyle:

Bu torba yasa 130 madde içeriyor, 16 ayrı bakanlığı ilgilendiriyor ve 58 ayrı yasada değişiklik öngörüyor. Meclisimizin ilgili ihtisas komisyonları olmasına rağmen her şey bir torbaya; hatta buna torba da denemez, bir çuvala konmuş ve plan bütçe komisyonunun önüne atılmış.

16 Nisan referandumunun ardından AKP, eğer başkanlık sistemi geçerse parlamentonun güçlü olacağını iddia etmişti ve parlamentonun kendi yasalarını yapacağını söylemişti. Yürütmeden, Saray’dan bir dayatma olmadan parlamento kendi yasalarını yapacak demişlerdi. Oysa hiçbir vekilin haberi olmadan, 130 maddelik bir yasa bize dayatılmış durumda.

“80 milyonun 80 milyonunu da ilgilendiriyor”

Bu öyle bir torba yasa ki, 80 milyonun 80 milyonunu da ilgilendiriyor. Siyasi iktidar, özellikle son üç yıldır çok büyük hatalar yapıyor. AKP, demokrasi iradesinden, barış iradesinden uzaklaşarak yurt içinde ve yurt dışında çatışmalı, güvenlikçi politikalara yöneldi.

Hem ekonomide huzur kayboldu, hem Türkiye'nin güvenli ülke algısı kayboldu. Bütçe dengeleri altüst oldu ve yatırımcı ülkeden uzaklaşmaya başladı. Oluşan açık, özellikle geçen yıl yükseltilen faizlerle sıcak parayla ikame edilmeye çalışıldı. Şu an sermayeye milyarlarca dolar kaynak aktarılıyor. Eğer ki siz siyasal iklimi iyileştirmezseniz sermaye, bankacılık sistemi bundan faydalanır. Krizden çıkmak için, yalnızca üreten kesim kredi garanti fonuyla 200 milyar TL daha borçlandırılarak, bankacılık sistemine garantili 8 milyar TL kâr transfer edildi.

“Silahlar vatandaşın vergileriyle alınacak”

Güvenlikçi politikalar, silaha, savaşa para yatırılması elbette ki açık yaratıyor. Peki, hükümet ne diyor? Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bugün açıkladı: “18 milyar TL savunma sanayi fonuna silah alması için para aktaracağız” dedi. “Bunu da borçla karşılamak istemiyoruz, vatandaştan vergi olarak alacağız” diye belirtti. Peki, bu vergiler nasıl toplanacak? Orta gelir kesiminden alınan yüzde 27 vergi yüzde 30’a çıkartılacak. Yaklaşık 6-7 milyon çalışanı, memuru, emekçiyi ilgilendiren bir madde bu. Aylığı 3000 ila 5000 TL arasında olan insanları kapsıyor. Bunlardan alınacak vergiyi artırıyorlar. Fakat yüzde 35 ve üzerindeki vergi diliminde olanlara, yani üst gelir kesimindeki vergilere dokunmuyorlar.

“Torba yasa bütün vatandaşları eşit şekilde dövmeyi öngörüyor”

MTV ile ilgili olan yasa da, bütün vatandaşlarımızı eşit şekilde dövmeyi öngörüyor. Yüzde 40’tan yüzde 68’e kadar bir vergi artışı öngörülüyor. Orta gelir kesimindeki vergi artışı, üst gelir kesimindeki vergi artışından daha fazla. Burada vergi adaleti yok! Hem siyasi hatalar yapılıyor, hem de bu hataların bedeli 80 milyon insana ödetiliyor. Üstelik 80 milyonun servetine göre değil, gelir düzeyine göre değil aynı şekilde ödetmeye çalışıyorlar. Bu sosyal adaleti, vergi adaletini sarsar.

"Bir hata varsa bedelini siyasetçiler ödemeli"

Ben bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çağrı yapıyorum. Bu vergilere itiraz edin! “Bu vergileri bu şekilde ödemeyiz” deyin. Milyonlarca dar gelirli, borç içinde kıvranan vatandaş neden bu vergileri ödesin? Öncelikle, yıllardır rant politikalarıyla zenginleştirdikleri üst kesimlerden alsınlar vergileri. Siyasi hataların bedelini 80 milyona ödeten bir iktidarla karşı karşıyayız. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar bu torba yasaya itirazlarını yükseltmeli. Bir hata varsa, bunun bedelini siyasetçiler ödemeli.