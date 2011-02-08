-TORBA TASARISI GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLECEK TBMM (A.A) - 08.02.2011 - TBMM Genel Kurulunun, Şubat ayı çalışma programı yeniden düzenlendi. AK Parti; CHP, MHP ve BDP'nin grup önerilerinin ardından Genel Kurulun çalışma takvimini yeniden belirleyen grup önerisini getirdi. Görüşmelerin ardından kabul edilen öneriye göre, Yargıtay ve Danıştayın daire, üye sayısını artıran Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, gündemin ön sırasına alındı. Genel Kurul, Torba Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine ara verecek; bugün ve yarın temel kanun olarak ele alınacak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı'yı yasalaştırmak için çalışacak. TBMM Genel Kurulu, bu tasarının yasalaşmasının ardından 10 Şubat Perşembe gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil iki hafta boyunca bazı uluslararası sözleşmeleri uygun bulan kanun tasarıları için mesai yapacak. Genel Kurul, 12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günleri de toplanacak. Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00'te, cuma günleri ise saat 14.00'te toplanacak olan Genel Kurulda, salı günleri sözlü sorular görüşülmeyecek. Gene Kurul, 22, 23, 24 ve 25 Şubat günlerinde ise saat 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürecek. -BAKAN EKER HAKKINDAKİ GENSORU- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler ise TBMM Genel Kurulunun 15 Şubat Salı günkü birleşiminde yapılacak.