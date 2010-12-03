-''TORBA TASARI'' ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ TBMM (A.A) - 03.12.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu alacaklarını yeniden düzenleyen 113 maddeden oluşan ''Torba Tasarı''yı, alt komisyona sevk etti. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay imzalı önergenin kabul edilmesiyle tasarı, daha detaylı incelenmek üzere alt komisyona gönderildi. CHP'li milletvekilleri ise vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin 21 maddenin tasarıdan ayrılması, diğer maddelerin de ilgili komisyonlarda görüşülmesi için bir önerge verdi ancak önerge kabul edilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Meclisin ''boyacı küpü'' olmadığını, 21 maddenin tasarıdan ayrılmaması halinde görüşmelerin uzayacağını belirtti. Özyürek, 21 maddenin, altkomisyona bile gerek kalmadan, Plan ve Bütçe Komisyonunda kolayca kabul edilebileceğini ifade etti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da tasarının 2 bölüme ayrılarak, görüşülmesini istedi.