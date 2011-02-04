-''TORBA TASARI'' 5. BÖLÜMÜ DE TAMAM TBMM (A.A) - 04.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı''nın 5. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Tasarının 4. bölümü üzerinde verilen önerge hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, dün, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, ''İngiliz viski şirketlerinin vergi borcuna ilişkin'' bir mektup yazarak Danıştayı şikayet ettiğini söylediğini anımsattı. Şimdi de 26 Temmuz 2010 tarihinde özel uçakla Ankara'ya gelen, İngiltere'nin şimdiki Başbakanı David Cameron'ın yazdığı mektubu açıklayacağını belirten İnce, ''Mektupta, çözüm için 'Ya yasayı yürürlüğe sokun ya da gümrüklerinize talimat verin' deniliyor'' dedi. Söz konusu şirketlerden kamunun vergi alacağının 300 milyon olduğunu, bunun yanında 500 milyon lira da vergi zaiyatı bulunduğunu savunan İnce, toplam 800 milyon lira alacak olduğunu ileri sürdü. İnce, Gümrük Müsteşarlığının, Mersin Gümrük Başmüdürlüğüne telefon ile talimat verip vermediğini ve borcun 2 yıldır neden tahsil edilmediğini sordu. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise konunun dünden beri tartışıldığını, İnce'nin bugün aynı iddiaları yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Canikli, şöyle devam etti: ''Ana paranın tamamı alınacak. Çünkü kesinleşmiştir. Bütün diğer kesinleşmiş alacaklar gibi yüz binlerce borçlu mükellef gibi... Eğer bu kıyaksa, bu düzenlemeden faydalanan yüz binlerce mükellef için de geçerli bu kıyak. Bir medya grubu da faydalanacak demiştiniz. Elbette faydalanacak. 'Bize muhaliftir' diye onu dışarıda bırakabilir misiniz? Böyle bir şey olur mu? Bu kapsama giren ne kadar mükellef varsa, konumu ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun hepsi faydalanacak. Aynı kriter ve kurallar çerçevesinde faydalanacak. Söylediğiniz şirkete genel kuralların dışında bir ayrıcalık söz konusu değildir.'' -''HAM HUM ŞARALOP TASARISI''- MHP Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, tasarının 5. bölümü üzerinde konuşurken, düzenlemenin ''garipliklerle dolu olduğunu'' savunarak, ''Çalışma, ücret almak bir haktır. Ama bu tasarıyı hazırlayan kafaya göre çalışmak; işverinin sevabıdır, ücret de ulufedir. Kadın bir değerdir ama bu tasarıyı hazırlayan kafaya göre evde oturan, çocuk bakan, ikinci sınıf yaratıktır'' dedi. Düzenlemeyle kamuda vasıflı insan istenmediğini, sokaktan geçen insanın bile kaymakam, genel müdür, müsteşar yapılabileceğini ileri süren Kumcuoğlu, kamu hizmetinin küçümsendiğini belirtti. Kumcuoğlu, ''Bu ham hum şaralop tasarısıdır. Adı bile 3 sayfa tutuyor. ABD'de bir adamın fotoğrafını gösterip, 'bu adamdan ikinci el araba alır mısınız?' diye sorarlar. Böyle bir tasarıyı yapan Başbakan'dan ikinci el araba alır mısınız, kendisine anayasa yaptırır mısınız? Buna evet demek mümkün değil'' diye konuştu. CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan da bölüm üzerindeki konuşmasında iktidarın sap ile samanı birbirine karıştırdığını savunarak, ''Keçiler de işçiler de aynı torbada. Sadece hırsızlar çaldıkları eşyaları aynı torbaya koyarlar. AKP, ileri demokrasiye değil, ileri diktaya doğru gidiyor. Mısır ve Tunus'ta olanlardan ders almak lazım'' dedi. Bölüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeler üzerinde verilen önergelerin görüşülmesine geçildi. Başkanvekili Nevzat Pakdil, birleşime bir saat ara verdi.