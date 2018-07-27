Torba Kanundaki sağlık ve bahis düzenlemeleri yasalaştı

AKP’nin içinde bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu ve sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler içeren 18 maddelik "torba kanun" teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu yasalaşan teklifte bahis oyunlarına ilişkin de düzenlemeler yer aldı.

Yasada, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) adaletsiz ve yetersiz bulduğu için eleştirdiği emekli hekimlere maaş zammı ve fiili hizmet süresi zammı ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamına alınıyor.

Sağlıkta düzenleme

* Yasayla, kamudan emekli hekim emeklilerine 1500 lira, uzman hekim emeklilerine ise 2 bin lira ilave ödeme yapılacak.

* Ayrıca hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilecek.

Emekli hekim maaşları

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki emekli hekim maaşlarına ilişkin düzenleme şöyle:

* Kanun teklifinde ile maaş artışı değil de ilave ödeme olarak kurgulanmış olan emekli uzman hekimler için yaklaşık 2000 lira, emekli pratisyen hekimler için yaklaşık 1500 liraya karşılık gelecek bir ek ödeme tanımlanıyor. Ödemenin emekli hekimlerden sadece Emekli Sandığı’na tabi olanlara yapılması öneriliyor. Bu durumda Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimler bu artıştan yararlanamıyor.

* Teklife göre, emekli olup da çalışmak zorunda kalan hekimler maaş zammından faydalanamıyor. Teklifin gerekçesinde emekli hekim maaşları “öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek mensuplarının emeklilerinin yarısı kadar” olduğu da belirtiliyor.

* Teklife göre, kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olanlara maaş zammı, ilave ödeme düşülerek ödeniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in söylediğine göre, fiili hizmet süresi zammından 173 bin 841’i sigortalı, 327 bin 212’si memur olmak üzere toplam 501 bin 53 kişi faydalanacak.

Sigortalı fiilen 25 yıl çalışırsa, iki yıl 11 ay 25 gün fiili hizmetten yararlanacak. Bu kişinin emeklilikte geçerli yaş haddinden de 1 yıl 5 ay 27 gün düşülecek ve bu kadar sürede erken emekli olabilmesine imkan sağlanacak.

Sağlık turizmi

Yasa, “sağlık turizmi teşviki” kapsamında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektöre ait sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasının önünün açıyor.

Bu kapsamda verilen hizmet için, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretin yüzde 50’sini geçmemek üzere sağlık çalışanlarına da ödeme yapılacak.

Sağlık turizminde tanıtım yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini destekleyip, koordine etmek için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

"Yasadışı bahisle mücadele"

“Yasadışı bahisle mücadelenin güçlendirilmesi” amacıyla bahis oyunlarında ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılacak.

Askeri okullar ve pilotluk

Pilot lisansı bulunanlar öncelikli olarak, en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar, başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 32 yaşını bitirmemesi kaydıyla, muvazzaf subaylığa atanarak pilotaj eğitimine başlatılacak.

Ayrıca, 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4’üncü sınıflarına, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.