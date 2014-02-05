Torba kanun teklifleri alt komisyona gönderildi

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün ele alınan AKP’li milletvekillerince hazırlanmış iki ayrı kanun teklifi, birleştirilmek ve daha ayrıntılı incelenmek üzere alt komisyona gönderildi.

Toplam 54 maddeden oluşan ve bazı maddeleri aynı konuları içeren, alt komisyondan çıkması halinde yeni bir “Torba Kanun” görüntüsü alması beklenen iki düzenleme, afet ve acil durum yönetimi teşkilatının yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve arkadaşlarına ait Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliflerine göre, “14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması” hakkındaki 6360 Sayılı Kanunla, il özel idarelerinin kaldırıldığı illerdeki afet ve acil durum yönetimi müdürlükleri ve personeli, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olarak yeniden yapılandırılacak. Bu personelin maaşları da genel bütçeden karşılanacak. 6360 Sayılı Kanunla, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin kaldırılması, bu idareler bünyesindeki “il afet ve acil durum müdürlükleri” bakımından bir dizi idare soruna yol açmış, personel maaşlarının dahi ödenmesinde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştı.

Yarım kalan işler

Kanun Teklifleri ile, merkezi bütçeden il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden yarım kalanların, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi öngörülüyor.

Düzenlemelerle ayrıca, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki Mahalli İdare Birliklerinde birlik başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılıyor.

Yatırım ortaklıklarında imtiyaz sorunu

Teklifler, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda farklı hükümler bulunması nedeniyle yaşanan yatırım ortaklıklarında imtiyaz sorununun çözümünü de öngörüyor. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki yatırım ortaklıklarının oyda imtiyaz kullanımında Türk Ticaret Kanunu’nun 360 ve 479’ncu maddelerinde sayılan kısıtlamalar geçerli olmayacak.

Alt komisyonda birleştirilecek düzenleme ile, oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının kazanılmış haklarının korunması noktasındaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Türk Ticaret Kanunu’nun 360’ncı maddesi, yatırım ortaklıklarının, esas sözleşmede bulunması şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil hakkı tanınmasını içeriyor. Aynı Kanunun 479’ncu maddesi de “Oyda imtiyazın, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilebileceğini” öngörüyor.

Spor Bakanlığı üst yönetimi görevden alınıyor

Düzenleme ile, İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı Tarafından “Biruni Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde en az 4 bin sporcu yetiştirilmesi ve bu sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması ve her ay asgari ücretin net tutarı kadar harçlık verilmesi de amaçlanıyor. Düzenlemeye göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Müsteşar yardımcılarından daire başkanlarına kadar olan tüm üst düzey yöneticileri görevden alınacak.

Alt komisyona gönderilen Kanun tekliflerinin birleştirilmesi ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu hafta içinde yeniden ele alınması, önümüzdeki hafta ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.