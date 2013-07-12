Torba Kanun TBMM'den geçerek yasalaştı

Sürücü belgelerinden 100 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına, şehit yakını, gazi, muhtar ve köy korucularına yeni haklardan meraların geçici yerleşime açılmasına kadar 80 kanunda düzenlemeyi içeren "Torba Kanun" teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Aday sürücü dönemi başlıyor

Yasalaşan “Torba Kanun”la 100 bin sözleşmeli devlet memuru kadrosuna alınacak. 24 milyon sürücü ehliyeti değişecek. Sürücü belgeleri artık süreli olarak verilecek. İlk defa ehliyet alanlar, en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek. Sürücü belgeleri yurt dışında da geçerli olacak. Sağlık personeli, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet vermesi halinde, 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici olarak men edilecek. ÖSYM'nin sınavlarında bireysel veya toplu olarak kopya çeken kişilere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Torba Kanunu’nda yer alan diğer maddeler şöyle:

28 Şubat düzenlemesi yapıldı

-28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

-28 Şubat mağduru memurların geriye dönük primleri, kurumlarınca ödenecek.

-Sayıştay'ın denetim ağı genişleyecek. Sayıştay, doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı yüzde 50’den fazla olan her çeşit idare ve şirketi denetleyecek.

-Vazife ve harp malullerine sağlanan hakların kapsamı genişletiliyor. Silahlı kuvvetler, jandarma ve emniyet teşkilatında, patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli ve imha edilmesi işlemleri sırasında hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere tazminat ödenecek.

-Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında şehit olan askerlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve maaş bağlanmasının önünü de açıldı.

Şehit ailelerine müjdeli haber

-Güngören ve Reyhanlı'daki patlamalarda ölenleri "sivil şehit" kapsamına alınıyor. Yakınlarına da tazminat, maaş ve kamuda istihdam hakkı getiriliyor.

-Şehit ailelerine kamuda iki, yaralananların yakınlarına ise bir istihdam hakkı sağlanacak.

-Görev başındayken hayatını kaybeden devlet görevlilerinin anne ve babalarına, "muhtaçlık" şartı aranmadan maaş bağlanacak.

-Şehit yakınlarına ücretsiz seyahat hakkı veriliyor. Su ve elektrik faturasında indirim sağlanıyor.

-"Faizsiz konut kredisi" hakkı, gazilerin yanı sıra görev sırasında yaralanan kamu görevlileriyle "vazife malulu" aylığı alan dul ve yetimlere de sağlanacak.

-65 yaşını doldurmuş, hiçbir geliri olmayanlara yapılan aylık ödeme miktarı artırılacak.

-Köy korucuları ve muhtarların özlük haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Köy korucularının maaşları ve muhtarların ödeneklerine zam yapılacak.

-55 yaşını doldurduğu için görevleriyle ilişkileri kesilen köy korucularının en düşük aylıkları, 383,96 liradan 652,72 liraya; en yüksek aylık miktarı ise 614,33 liradan 883,10 liraya yükseltildi.

-Köy ve mahalle muhtarlarının aldıkları 460, 75 liralık ödenek tutarı, Bakanlar Kurulu yetkisiyle 875 liraya kadar çıkarılabilecek.

-Kişilerin "yardıma muhtaçlık" sınırı yeniden belirlenecek.

-Medeni Kanun'daki, "herkes, yardım etmediği taktirde yoksulluğa düşecek olan akrabalarına nafaka vermekle yükümlüdür" hükmünü artık devlet işletecek.

-Maddi durumu ve geliri iyi olmasına rağmen yoksul yakınlarına yardım etmeyenlere, "nafaka" davası açılacak.

Engelli ailelerine sigorta

-Engelli çocuğuna bakan anne baba sağlık sigortası kapsamına alınacak.

-Değişikliklerle muhtaçlık sınırı yükseltildi ve maaş alan kişilere yapılan yersiz ödemeler, çıkarılan borçlar affedildi.

-Muhtaçlık kriteri 119 liradan net asgari ücretin 3'te biri yani 233 lira seviyesine çıkarılarak yaşlı ve engelli aylığının kapsamı genişletildi.

-Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin önemli gelir kaynaklarından birini ortadan kaldırdı.

-Torba yasaya eklenen son dakika önergesiyle odanın her projeden aldığı tasdik ücreti kaldırıldı.

-Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndaki üst düzey görevlere artık istisnai görevlendirme ile büyükelçi olarak görevlendirilen kişiler getirilebilecek.