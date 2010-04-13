Topuklu ayakkabıyla 2 gözünü çıkardı

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Exeter Kenti’nde Keith Hutchings (40) adlı adam, ailesiyle birlikte hamburgerciye gitti. Kuyrukta bekleyen Hutchings, öne geçen gençlerle tartıştı. Olay kavgaya dönüşünce Chelsea, topuklu ayakkabısıyla Hutchings’e saldırıp, tüm gücüyle yüzüne vurdu. Mahkemede Chelsea, bunu kendini savunmak için yaptığını söyledi. Ancak hâkimi ikna edemedi.