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Yaşam

Topuklu ayakkabıyla 2 gözünü çıkardı

Hamburgercide kavga ettiği adamın iki gözünü topuklu ayakkabıyla çıkaran Chelsea Holman, 18 ay hapis cezası aldı.

13 Nisan 2010 03:00

T24- İngiltere’de yaş gününü kutlarken hamburgercide kavga ettiği adamın iki gözünü topuklu ayakkabısıyla çıkaran Chelsea Holman’a 18 ay hapis cezası verildi.


Hürriyet'te yer alan habere göre, Exeter Kenti’nde Keith Hutchings (40) adlı adam, ailesiyle birlikte hamburgerciye gitti. Kuyrukta bekleyen Hutchings, öne geçen gençlerle tartıştı. Olay kavgaya dönüşünce Chelsea, topuklu ayakkabısıyla Hutchings’e saldırıp, tüm gücüyle yüzüne vurdu. Mahkemede Chelsea, bunu kendini savunmak için yaptığını söyledi. Ancak hâkimi ikna edemedi. 

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