Topuklu ayakkabıları rahat giymenin çaresi bulundu

Topuklar aldı başını gidiyor. Bu ayakkabıları giyip saatlerce üstünde durmak için ip cambazı olmak gerekiyor.



Bu kadınlara uzaktan bakıp bakıp "Tanrı ne kadınlar yaratıyor" diye iç geçiriyoruz. Meğer bir sırları varmış: Topuk botoksu. Yüz, göz, dudak, kaş arası derken botoks topuklara da indi. Ayak topuklarına yapılan botoks sinir sistemindeki aşarı duyarlılığı bloke ediyor. Böylelikle yüksek topuklu ayakkabılar acı vermez oluyor.



Trend İngiltere’den yayılıyor. İngiliz kadınlar yüksek topuklu ayakkabılarla rahat yürüyebilmek, acı çekmemek ve ayaklarının deforme olmasını önlemek amaçlı topuklarına botoks yaptırmaya başladı. Topuk botoksunun bir diğer adı da ayak dolgusu.



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tunç Tiryaki olayı bilimsel açıdan şöyle açıklıyor: "Uzun süreler yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınların ayaklarının altındaki deri incelir ve bir hassasiyet oluşur. İngiltere’de uygulanan tedavi aslında tabanlarında meydana gelen incelme ve hassasiyeti ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi. O bölgedeki deriyi kalınlaştırmak için dolgu enjeksiyonu yapılıyor. Sinirlerin dondurulduğunu ya da uyuşturulduğunu söylemek yanlış olur. Benzer uygulamaları biz de yapıyoruz. Ayrıca ayak botoksu ayaktaki terlemeyi ve tahrişleri azalttığı için de yaptırılıyor. Topuk botoksu da diğer botokslar gibi yaklaşık 6 ayda bir yenileniyor. "



Tunç Tiryaki ağrının tamamen ortadan kalkmadığına da dikkat çekiyor: "Topuk botoksu yaptırınca 7 gün 24 saat iğne topuklu ayakkabı giyemezsiniz. Dolaşım problemini ciddiye almak lazım. Ağrıyı minimalde de olsa hissedersiniz. Ödem, şişkinlik, damar deformasyonu gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Abartmamak gerekir."



Ayak Cerrahı Op. Dr. Umur Aydoğan, topuk botoksunun estetik cerrahların yeni keşfi olduğunu söylüyor. Henüz bu konuda bilimsel bir kongrede makale yayınlanmamış. "Ayakların altındaki sinirler felç edilince kasların gerginliği azalıyor olabilir. Ama uzun vadede ne gibi problemlere yol açar bilmiyorum" diyor.



1500 dolara parmak kısaltanlar var



İngiltere’de ayak estetikleri 2005’ten beri yüzde 59 artış gösterdi. ABD ve İngiltere’de ayak bileklerinin zayıf görünmesi için liposuction operasyonları yapılıyor. Ayak parmaklarını uzatma, kısaltma, düzeltme, ayaktaki yumru veya şişleri aldırma, ayağı daraltma gibi operasyonlar da var. Tek bir parmağı kısaltmanın ücreti 1500 dolar. "Kusursuz" bir ayağa sahip olmak için 15 bin dolar ödemek gerekiyor. Tunç Tiryaki parmak kısaltma ve bilek liposuction’ı gibi operasyonların Türkiye’de de yapıldığını söylüyor. Yani bu tabloya bakılınca topuk botoksunun yangınlaşması an meselesi gibi gözüküyor.

