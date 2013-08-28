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Yaşam

Topuklu ayakkabı yüzünden canından oldu

Topuklu ayakkabı giyen Ceyda Kaplan, evinden çıkarken birden dengesini kaybetti. Kaplan, korkulukları olmayan merdivenin boşluğundan beton zemine düştü

28 Ağustos 2013 14:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğüne gitmek için giydiği topuklu ayakkabı nedeniyle dengesini kaybederek korkuluğu olmayan merdivenden boşluğa düşen 19 yaşındaki Ceyda Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mesudiye Mahallesi’nde oturan Ceyda Kaplan, geçen Cumartesi günü bir akrabalarının düğününe gitmek üzere hazırlandı.

İddiaya göre, topuklu ayakkabı giyen Ceyda Kaplan, ikinci kattaki evinden çıkarken birden dengesini kaybetti.

Kaplan, korkulukları olmayan merdivenin boşluğundan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Ceyda Kaplan yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç kız, ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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