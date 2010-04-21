Topuklu ayakkabı kadar sağlıksız

T24 - Uzmanlar, babetlerin topuklu ayakkabılar kadar zararlı olduğunu söylüyor.



Uzmanlar, rahat olduğu için sağlıklı olduğu da düşünülen babetlerin, en az yüksek topuklu ayakkabılar kadar zararlı olduğunu vurguluyor.



Anadolu Sağlık Merkezi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, babet ayakkabıların zararlarını şu sözlerle anlatıyor:



"Babet ayakkabılar, yüksek topukların aksine ayağa binen yükü topuğa kaydırır. Babetler, ayağı yanlardan iyi kavramadığı için ağrıya neden olabilir. Ayakkabı seçerken beş santim topuklu olmasına özen gösterin.







