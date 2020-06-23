Topu '6 saniye'den uzun tutma rekoru Karius'un

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, kalecilerin yakın dönemde 6 saniye kuralını ne kadar geçtiğini araştırdı ve topu en çok elinde tutan ismin Loris Karius olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray’ın son dakikada yediği penaltı golüyle 3-3 biten Gaziantep FK karşılaşmasının yankıları devam ediyor. Penaltı öncesinde hakem Alper Ulusoy’un Galatasaray kalecisi Okan Kocuk için verdiği “6 saniye ihlali” kararı sonrasında, daha önce diğer kalecilerin bu kurala uyup uymadığı merak konusu oldu.

Okan Kocuk’un 18.48 saniye topu elinde tuttuğunu tespit eden yayıncı kuruluş beIN Sports, yakın dönemde rekorun Beşiktaş’tan ayrılan Loris Karius’ta olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların eski file bekçisinin, deplasman Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta topu 19.92 saniye elinde tuttuğu görüntüler paylaşıldı.