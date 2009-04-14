TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın oğlu Tunga Toptan, hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Tunga Toptan, baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle akşam saatlerinde ambulansla Güven Hastanesine getirildi.



Henüz kesin tanı konmadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tunga Toptan'ın, tüm tetkiklerinin yapılabilmesi için bugün gözlem altında tutulacağı bildirildi.



'Reflü şüphesi var'



TBMM Başkanı Köksal Toptan, akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Tunga Toptan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Bir reflü şüphesi var. Onunla ilgili tedaviye başlattılar, sanırım yarın çıkar" dedi.



Toptan, Ankara Güven Hastanesi'nin çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Tunga'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Toptan, "Bugün akşam üstü, baş dönmesi, mide bulantısı şikayetiyle buraya geldi. MR, tomografi, kan tahlili ve ultrason yapıldı, ancak onlardan bir şey çıkmadı. Bir reflü şüphesi var. Onunla ilgili tedavi başlattılar" diye konuştu.



Doktorların, kesin tanı konulabilmesi için yarın bir kaç kan tahlili daha yapılması gerektiğini söylediklerini aktaran Toptan, "Tahlillerden sonra 'her şeyden emin olalım' dediler. Sanırım yarın çıkar" şeklihde konuştu.



Toptan ile birlikte eşi Saime Toptan da hastaneden ayrıldı.

