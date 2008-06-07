Toptan'dan krize çözüm: Çifte parlamento

TBMM Başkanı Köksal Toptan, “sorunlarımızı demokrasi içerisinde çözeceğimize inancım tamdır. Hepimiz el birliği ile demokrasiyi savunma, koruma ve geliştirmeye çalışmalıyız” dedi. Toptan, yeni bir anayasanın yapımı yanında çift parlamentoyu, yani Cumhuriyet Senatosu konusunun da tartışmaya açılması önerisinde bulundu.

Meclis Başkanı Köksal Toptan, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiriyor.

- Anayasa Mahkemesi kararları yanlış da olabilir

- Bu parlamento için şunu söyleyebilirim. 5 yıl olan yasama süresini 4 yıla indirmiştir. 5 yılı 4 yıla indiren parlamento 20 yıla çıkarır mı? Kuşkulardan kendimizi kurtaralım

- Anayasa'nın 148. maddesi yanlıştır. Bunu yeniden değiştirmek lazımdır denilebilir. Bizim biraz yazılı kurallardan çıkarak hareket etmemiz lazım

- Karşıt olarak endişelerimizi birbirmizin yüzen söylemekte yarar var. MEydanlar aracılığıyla diyalog kuruluyor. O zaman sert söylemler ortaya çıkabiliyor

- Çıkış yolları varsa ortaklaşa konuşularak o yollar bulunabilir

- Cumhurbaşkanı bu konuda temaslar yaptı. Kendi açımızdan bu çerçevede bir toplantı yapmak istiyoruz. Gül bunu Nisan ayında yaptı. Bundan sonra da ne zaman isterse yapabilir

SENATO SİSTEMİ ÖNERDİ

- TC tüm kazanımları ile modern bir ülke olma yolunda yoluna devam edecektir

- İptal kararının gerekçesi yayınlanmadan daha fazla bir değerlendirme yapmak doğru değil

- Demokrasi ile sorunları çözeceğimize inancım tamdır

- Yeni bir Anayasa yapımı yanında çift kamaralı sistem olabilir. Türkiye yeni dönemde senatoyu da tartışmalıdır

- Meclisimiz yüksek temsil gücüyle bundan sonra da milleti için doğruları yapmaya devam edecektir

LİDERLER ZİRVESİ YAPACAK

- Bunları karşılıklı konuşmak üzere önümüzdeki süreçte liderleri ortak bir toplantıya çağırmayı düşünmekteyim

- Ben senato konusunda bir düşünce ortaya atıyorum. Ama ben bunun tartışılmasının yararlı olacağını düşünüyorum

- Liderlerle toplantının gündemi serbest olur. Her şey konuşulur

'BANA TELKİN YAPILMADI'

- Başbakanla 22.00'de görüştük. Toplantı 21.00'de bitti. Basın toplantısını yapacağımız 20.00'de belli oldu. Bana ne telkin yapıldı, ne de başkasıyla paylaştım

- İngiltere örneğinde olduğu gibi Lordlar Kamarası var. Ben çift kamaralı sistemi tartışalım diye söylüyorum. Belki böylece Anayasa Mahkemesi üzerindeki yükü de azaltabiliriz. Bunu siyaset tartışsın

- Senato sistemi başarıyla yürüyebilir. Biz de de olmasında yarar var diye düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim

- Demokratik sistemi oluşturan her erkin görev ve sınırları da ilgili yasalarda belirtilmiştir

- Yasama yetkisi mutlak bir yetkidir

- Denetim yetkisinin şart ve yolları açıkça Anayasa'da belirtilmiştir

- Erkler Anayasa'dan doğan haklarını kullanırken kendisini başka bir erkin yerine koyamaz, o alana müdahale edemez

- Erkler ayrılığı üç kurumun düzenli çalışmasını, küskünlük taşımamasını gerektirir

- Erkler arasında zaman zaman belirgin hale gelen sorunlar ülkemizin demokratik gelişme sürecine zarar veriyor

- Erkler birbirinin görev alanına girmemeli, birbirine saygı duymalı

- Anayasa Mahkememizin Meclis'in çıkardığı 10 ve 42. maddelerde değişkilkik yapan kanunla ilgili verdiği kararı da bu çerçevede değerlendiriyorum

- Mahkeme esasla ilgili karar vermiştir. Yalnızca şekil tarafından incelemesi gerekmesine rağmen

- Demokrasinin gelişimi açısından kaygı verici bir karar

- Genel kamu vicdanı ve yararının ne olduğuna dikkat etmek lazım