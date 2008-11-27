Toptan'dan davetiye özrü

Dağdaki eşe yemek daveti

Toptan, Sheraton Oteli'nde düzenlenen "Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı"na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Toptan, dün kadın milletvekillerinin eşlerine verilen yemekle ilgili DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın eşi için de davetiye gönderilmesinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:"Önce bir şeyi düzeltmem gerekir. Bizim görevli arkadaşlara talimatımız üzerine, kadın milletvekillerimizin eşlerine, Meclis arşivindeki bilgilere göre de evli olan milletvekillerimizin eşlerine davetiye gönderdiler. Ben zaten yurtdışındaydım, onları kontrol etme imkanım yoktu. O arada bir dikkatsizliğimiz de oldu. Onun için arkadaşlarımız da bir açıklama yapıyor Meclis'te ama basınımızın hassasiyetine teşekkür ediyorum. Kamuoyumuzdan özür diliyorum, bunu yapmamamız lazımdı ama benim 3 gün Ürdün'de olmam, arkadaşlarımızın dikkatsizliği böyle bir sonuç doğurdu."Toptan, bir gazetecinin, "Dikkatsizlik derken Kurtulan'ın eşini mi kastediyorsunuz?" sorusuna, "Evet göndermememiz gerekiyordu" karşılığını verdi."Kendisi gerekçe iletti mi acaba?" sorusuna karşılık Toptan, "Hayır. Beni telefonla aradı, üzüldüğünü hissettim" dedi.Toptan, "Ne dedi size?" sorusunu da "Çok söyleyecek bir şey hem bizim açımızdan hem onun açısından yok. Biz özür diliyoruz herkesten" yanıtını verdi.