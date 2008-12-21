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Politika

Toptan’dan Arıtman’a Köşk tepkisi

CHP'li Canan Arıtman’ın Cumhurbaşkanı Gül’e yönelik eleştirilerine Meclis Başkanı Toptan’dan tepki geldi.

21 Aralık 2008 02:00

CHP Milletvekili Canan Arıtman’ın Cumhurbaşkanı Gül’e yönelik eleştirilerine Meclis Başkanı Köksal Toptan’dan tepki geldi.

Toptan, milletvekili Arıtman’ın Meclis Genel Kurulunda yaptığı yemin çerçevesinde ağızından çıkmaması gereken sözler çıktığını söyledi.

Makedonya-Arnavutluk gezisi öncesinde havaalanında soruları yanıtlayan Meclis Başkanı Toptan’a CHP Milletvekili Arıtman’ın Cumhurbaşkanı Gül’ün annesinin etnik kökenine yönelik sözleri hatırlatıldı.

Toptan, “Bizim birbirimizin kökenini araştırmak gibi bir davranışımız olamaz. Hepimizi birleştiren Türk vatandaşlığı kimliğidir. Bunun dışında kimlik araştırmasının kimseye yararı yoktur” dedi.

Toptan maksadını aşan Arıtman’ın geri adım atacağını beklerken yeni beyanlarını da üzüntü ile karşıladığını ifade etti. Toptan, 1915 olayları ile ilgili aydınların özür kampanyasını da değerlendirdi.

Aydınların hangi amaca hizmet ettiklerini anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Toptan, Türkiye’yi mahkûm etmeye çalışmanın Türkiye’yi infaza götürmenin haksızlık olduğuna inandığını kaydetti.

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