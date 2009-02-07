Toptan: Yeni Anayasa gerekli

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, anayasa yapımcısı bir Meclisin kurulabileceğini söyledi. Toptan, Samanyolu televizyonunda yayınlanan Özel Gündem programına katılarak, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.



Toptan, parti kapatma davalarına ilişkin soruya ''Demokratik bir ülkede siyasi partileri, halk kurar ve halk kapatır. Halk oyunu o siyasi partinin arkasına koymazsa o parti ayakta kalamaz, tabelasını indirmek zorunda kalır. Türkiye bunun çok örneklerini görmüştür. İktidara getirdiği partileri aşağıya indirmiştir. O nedenle doğal sürece işi bırakmak gerekir'' karşılığını verdi.



Yerel seçimlerin ardından anayasa değişikliği…



Yeni bir anayasa yapılması veya anayasa değişikliği konusunda kendisinin bir çalışması bulunmadığını belirten Toptan, yerel seçimlerden sonra anayasa değişikliği konusunda uzlaşma komisyonu kurulması girişiminde bulunacağını bildirdi.



“Anayasa referanduma sunulmalı”



Toptan, ''Bana göre Türkiye bir anayasa yapımcısı bir meclis kurmalı, bu Meclisin dışında. 1-2 yıl süre verilerek, modern bir anayasa hazırlanmalı ve referanduma sunulmalı. Herkesin 'benim' diyebileceği bir anayasaya kavuşulmalı'' diye konuştu.



“1982 Anayasası olmasında takılırız”



Anayasa yapımcısı meclisin 50'si ilgili sivil toplum, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 100'ü seçilmiş milletvekillerinden olmak üzere 150 kişiden oluşabileceğini kaydeden Toptan sözlerini şöyle sürdürdü:



''Onlar yepyeni bir anayasa yaparlar. Bunu, anayasa değişikliğinden daha kolay görüyorum. 1982 Anayasasının maddelerinin hepsi bile değişse 1982 Anayasası olmasında takılıp kalırız. Yeni anayasa, 2010 veya 2012 Anayasası olur.''





