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Politika

Toptan: Oyun önündeki engeller kadırılmalı

TBMM Başkanı Toptan: Oy kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılabilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır

18 Mart 2009 02:00

TBMM Başkanı Köksal Toptan, YSK’nın oy kullanırken geçerli belgelerinde T.C. Kimlik Numarası bulunma zorunluluğuna ilişkin kararını değerlendirirken, "Yasal zorunlulukları gerekçe gösteren YSK'nın bu kararına saygı gösterdiğini" ifade ederek, "Ama ayrıntılı bir çalışma yapmak suretiyle bu vatandaşlarımızın da oy kullanmasının önündeki engellerin kaldırılabilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Toptan, Ceylan Intercontinental Otel'de katıldığı 5. Dünya Su Forumu Parlamenterler Toplantısı'nda verilen arada, basın mensuplarının "Kimlik belgelerinde TC Kimlik Numarası olmayanların oy kullanamayacak olmaları ve bu konuda YSK'nın bir toplantı gerçekleştireceğine" ilişkin sorularını yanıtladı. Toptan, şunları kaydetti:

"YSK'nın temel görevi, seçimlerin hiçbir şüpheye yer vermeyecek, hiçbir tereddüte meydan vermeyecek sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Türkiye'de YSK yıllardan beri bu alanda çok büyük başarılar elde etmiş, yüksek yargıçlardan kurulmuş bir kurumdur. Şu ana kadar bana göre hiçbir yanlışı olmamıştır. Burada yeni bir durumla karşı karşıyayız. Sayısının 3.5 milyon olduğu ifade edilen seçmenin 'vatandaşlık kimlik numarası almadı' diye oy kullanmaması ihtimali söz konusudur. Yapılan açıklamalardan nüfus idarelerinin kalan süre içerisinde bu 3,5 milyon insanın bu eksikliğini gidermesinin çok mümkün olmadığını göstermektedir. O nedenle elbette 'Bir yasal zorunluluk vardır' şeklindeki açıklamaya saygı duyuyorum. Ama bunca deneyimle milyonlarca insanımızın oy kullanmasını sağlamış olan YSK'nın, yeni bir durum değerlendirmesi yaparak, ama önlemleri de beraberinde getirerek bu 3.5 milyon vatandaşımızın oy kullanmasının önündeki engeli aşmasını ben de diliyorum."

Seçmen sayısına bakıldığında neredeyse toplam seçmenin 10'da birine yakın bir grubun oy kullanamaması tehlikesinin söz konusu olduğuna işaret eden Toptan, şöyle konuştu:

"Bu da toplam milli iradenin tam anlamıyla sandığa yansımaması gibi bir sonuç doğurabilir. Yasal zorunlulukları gerekçe gösteren YSK'nın bu kararına saygı gösteriyorum ama ayrıntılı bir çalışma yapmak suretiyle bu vatandaşlarımızın da oy kullanmasının önündeki engellerin kaldırılabilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Umuyorum ve diliyorum ki, gerekli tedbirleri aldıktan sonra YSK, bu konuda aydınlatıcı bir sonuca varacaktır."

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