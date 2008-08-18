Toptan: Gönlüm yeni anayasadan yana

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmeye ilişkin talebinin kendisinden geldiğini, belli bir gündem maddesi bulunmadığını bildirdi.

Toptan, eski Kütahya Milletvekili Ahmet İhsan Gürsoy için TBMM'de düzenlenen törenin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmenin gündemi ve talebin kimden geldiğine ilişkin soru üzerine Toptan, talebinin kendisinden geldiğini, iadeiziyarette bulunacağını belirtti. Toptan, görüşmenin belli bir gündem maddesi bulunmadığını ifade etti.

Toptan, "Yeni anayasayla ilgili olarak, 'Liderlerle bir araya gelip görüşebilirim' diye açıklama yapmıştınız. Böyle bir başlangıç olarak nitelendirmemiz doğru mu?" sorusuna, "Yok. Belki konuşuruz onu da ama öyle bir gündemle Sayın Başbakan ile görüşmeyeceğim. Ama laf oraya da gelebilir onu bilemem" yanıtını verdi.

"Yeni anayasa yapılmayacağının, kısmi değişikliklerle yetinileceğinin" ifade edildiğini belirterek, "Sizce yeni anayasa gerekli mi?" diye soran gazeteciyi yanıtlarken de TBMM Başkanı Toptan, bunu uzun uzun anlatmak gerektiğini söyledi. Toptan, "Benim gönlüm, yepyeni bir 2008

yahut bir 2009 anayasasını yapmak... Ama bu olamıyorsa, yani Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecine ivme katacak bir kısmi anayasa değişikliği de tartışılmalı" diye konuştu.

Toptan, "Siz bu konuda bir girişimde bulunacak mısınız?" sorusuna da "Ben üzerime düşeni yaparım" karşılığını verdi.