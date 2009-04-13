Toptan filmde rol aldı

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Trafik Haftası dolayısıyla çekilen spot filmlerde kamera karşısına geçti, trafik kurallarına uyulması gerektiğine ve emniyet kemerinin önemine işaret etti.



Toptan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığınca, Trafik Haftası kapsamında Türkiye'de yaşanan trafik kazalarına dikkati çekmek için hazırlanan ve televizyonlarda gösterilecek olan spot filmlerde rol aldı.



Otomobil kullandığı ilk filmde Toptan, emniyet kemerinin önemine işaret etti. Sürücülere emniyet kemeri takmaları çağrısında bulunan Toptan, "Sevdiklerinizi düşünüyorsanız emniyet kemeri takın" mesajı verdi.



TBMM Başkanı Toptan, ikinci spot filmde ise her yıl meydana gelen trafik kazlarında yaklaşık 10 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 bin vatandaşın yaralandığını ya da sakat kaldığını bildirdi. Toptan, bu tablonun değiştirilmesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.



Filmler, Trafik Haftası'nın kutlandığı mayıs ayının ilk haftasında televizyonlarda gösterilecek.





