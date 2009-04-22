Toptan: DTP'lilerin eylemi yarar getirmez

TBMM Başkanı Köksal Toptan, DTP milletvekillerinin Genel Kurulda yapacakları oturma eylemiyle ilgili olarak kendisine bilgi verdiklerini belirterek, "Ben bu tür eylemlerin demokrasimize çok fazla yararı olacağına, sağlamaya çalıştığımız kardeşlik havasına bir katkı sağlayacağına inanmıyorum. Ama böyle bir karar almışlar, uygulayacaklar" dedi.



Toptan, TBMM'de gazetecilerin, "DTP'lilerin oturma eylemi yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:



'Demokrasiye katkısı olmaz'



"Bana gelip bilgi verdiler. Son zamanlarda DTP'li bazı yöneticilerle ilgili tutuklama kararları ve bundan önce bir takım terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle bazı çocukların tutuklanması konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek için Genel Kurul sonrasında, Genel Kurul'dan ayrılmayacaklarını ve yarın sabah saat 08.00'e kadar Genel Kurul'da oturacaklarını söylediler. Ben de kendilerine, yarın çok önemli bir günü idrak edeceğimizi, 23 Nisan kutlamalarına gölge

düşmemesi gerektiğini, bu konuda herkesin sorumluluk duygusu içinde ve hassas olması gerektiğini, aksi takdirde bunun herkese zarar verebileceğini söyledim.

Onlar da bana 23 Nisan ile ilgili Genel Kurul etkinliklerine katılacaklarını, konuşma yapacaklarını, kesinlikle 23 Nisan ile ilgili aykırı bir düşünce içerisinde olmadıklarını söylediler."



Toptan, "Bunun İçtüzük'te bir yaptırımı var mı?" sorusuna, "Var, zaman zaman böyle bir kaç olay oldu. Bunları yapacaklar, yapsınlar bakalım" karşılığını verdi.



Bir gazetecinin "böyle bir eylem olabilecek bir şey mi?" sorusuna Toptan, "Bu tür şeyler aslında, normal demokratik düzende çok uygulanan yöntemler değil. Ama DTP'liler bu yolla kamuoyunun dikkatini çekeceklerini umuyorlar. Durum bu" dedi.



Toptan, "Başkanlık olarak izin veriyor musunuz" sorusuna ise "Hayır, izin vermemiz söz konusu değil. Milletvekillerini oradan polis zoruyla çıkaramayız" diye konuştu.



DTP'lilerin tavrını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Toptan, şunları söyledi:

"Ben bu tür eylemlerin demokrasimize çok fazla yararı olacağına, sağlamaya çalıştığımız kardeşlik havasına bir katkı sağlayacağına inanmıyorum. Ama böyle bir karar almışlar, bunu uygulayacaklar. Bakalım umduklarını elde edebilirler mi? Kamuoyu zaten bu söyledikleri konularda dikkatli. Ama yeniden dikkat çekmek istediklerini söylüyorlar."



Basın izleyemeyecek



Toptan, bir soru üzerine, Genel Kurula kamera sokulmadığını hatırlatarak, "basın mensupları olarak biz bu eylemi izleyebilecek miyiz?" sorusuna "Genel Kurul çalışma saati bitimine kadar elbette izlersiniz. Ondan sonra biliyorsunuz Genel Kurul Salonu kapatılıyor" karşılığını verdi.



Bir gazetecinin "eylem sürerken biz basın locasında olabilecek miyiz?" sorusuna "Hayır" diyen Toptan, "Genel Kurul kapılarını kapatmıyoruz. Zaten kulislere giriyorsunuz. Şu andaki durum neyse orada bir değişiklik yok" diye yanıtladı.



Meclis TV'den yayın yok



Toptan, Meclis TV'nin yayın yapıp yapmayacağı sorusuna, "Hayır. Meclis Televizyonunun yetkisi ve görevi, Genel Kurulun çalışma saati ile sınırlı. Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra Meclis TV yayını keser" dedi. (aa)