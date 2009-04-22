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Politika

Toptan anayasa değişikliğinde aracı olacak

TBMM Başkanı Toptan, "Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var" dedi.

22 Nisan 2009 03:00

TBMM Başkanı Köksal Toptan, "Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Toplumun bütün kesimlerinden bu anayasa değişikliği ihtiyacı ortaya konuluyor" dedi. 

DTP'den anayasa değişikliğine destek

Toptan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Altındağ Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Toptan, Anayasa değişikliğine ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan ile görüşmemizde Başbakan'ın daha önce kamuoyuna açıkladığı ve Anayasa değişikliği konusunda uzlaşma arayacağımız dediği konuları konuştuk. Bildiğiniz gibi bunlar ombudsmanlığın, daha önce çıkarmış olduğumuz kanun Anayasa değişikliği gerektirdiği için Anayasa'da yapılacak değişiklik ombudsmanlıkla ilgili değişiklik.

İkincisi, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ile ilgili yapılacak değişiklikler. Orada Sayın Başbakan parti içi demokrasinin daha iyi işlemesi bakımından bir takım değişiklikler düşündüğünü söyledi. Bireysel başvuru ile ilgili bir Anayasa değişikliği... Bunları konuştuk. Önümüzdeki süreçte muhtemelen önümüze bu konularla ilgili bir öneri gelebilir. Bu öneri geldikten sonra ben, böyle bir anayasa değişikliğinin parlamentomuzda, bütün tarafların, bütün grupların uzlaşma ile çözmesi için gayret sarf edeceğim. Belki eylül ayında bizim başlattığımız ve 1 Ekime kadar süre verdiğimiz Uzlaşma Komisyonunda istediğimiz sonucu elde edemememiz, ortada üzerinde çalışılabilecek somut bir metin olmadığı için olabilir. O nedenle elimizde somut bir metin olursa, nelerde değişiklik istendiği ile ilgili çok açık bir metin olursa, o metin üzerinde uzlaşma arayışı daha somut sonuçlar verebilir. Daha çabuk sonuç elde edilebilir diye düşünüyorum."

Toptan, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada da bu konudaki görüşlerini söyleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

'Anayasa değişikliğine ihtiyaç var'

"Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Toplumun bütün kesimlerinden bu anayasa değişikliği ihtiyacı ortaya konuluyor. Benim bildiğim kadarıyla Yargıtayın, Barolar Birliğinin, Odalar Birliği başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin, TÜSİAD'ın anayasa değişikliği önerileri var. Ortaya konulacak olan teknikle kurulabilecek bir uzlaşma komisyonu, toplumun bu kesimlerini dinlemek suretiyle bir çalışma yaparsa Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir anayasa değişikliği gerçekleşebilir diye düşünüyorum."

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi ile ilgili soru üzerine de, "Belki bir hukuki düzenleme gerekebilir. Ben TBMM'de bir teknik çalışma yaptırıyorum. Önümüzdeki günlerde belki yine bu konuyla ilgili olarak siyasi parti yöneticileri, grup başkanvekilleriyle istişare mahiyette bir görüşme yapabilirim" yanıtını verdi.

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