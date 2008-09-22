Toptan, Akman'ı bu kez açıkca istifaya çağırdı

Meclis Başkanı Köksal Toptan, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ı istifaya çağıran yorumları değerlendirirken, “İstifa etmek mutlaka gazete manşetlerindeki iddiaları kabullenmek ve suçluluğu kabul etmek anlamına gelmez” dedi.



Toptan, Almanya’daki Deniz Feneri davasında adı geçtikten sonra yine bu ülkedeki kooperatif yolsuzluğu soruşturması ve Türkiye’de ortaya çıkan ‘ticari faaliyetleri’yle de gündemden düşmeyen Akman için daha önce “Biz azledemeyiz” diyerek imalı konuşmuştu.

Toptan dün Kanal 24’ün sorularını yanıtlarken daha ‘açık’ konuştu. Toptan, Akman’ın istifa etmesinin suçluluğunu kabul eder pozisyona düşeceği yönünde yorumlar yapıldığı hatırlatılınca, dünyada tartışma halinde istifanın önemli bir kurum olarak kullanıldığını, Türkiye’de ise böyle bir kültürün yerleşmediğini söyledi. “Bu bir arkadaşımıza yönelik bir şey değil, başka kurumlarda da böyle bir kültürün çok uzağındayız, keşke yerleşse” diyen Toptan, şöyle devam etti:

“Burada elbette yargı süreci işleyecek. Türkiye bir hukuk devleti, zaten başka türlüsü de düşünülemez. Savcılar da konuyla ilgili çalışmalarını başlatıyorlar. Ancak istifa etmek mutlaka gazete manşetlerindeki iddiaları kabullenmek ve suçluluğu kabul etmek anlamına gelmez. Bunun takdiri değerli arkadaşım, dostum Sayın Akman’dadır. Sanki en iyi değerlendirecek olan odur, çünkü kendisiyle ilgili iddiaların boyutunu, dayanaklarını, gerekçelerini, altyapısını en iyi kendisi bilecek durumdadır. Hiçbirimiz bilmiyoruz, kimse bilmiyor. O bakımdan bu takdir kendisinindir.”



Deniz Feneri Derneği’ne verilen ‘TBMM Üstün Hizmet Ödülünün geri alınması gerektiği’ yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine Toptan, ödüller verilmeden önce TBMM’nin çok ciddi bir araştırma yaptığını söyledi. Toptan, “İleride Türkiye’deki Deniz Feneri’yle ilgili bir araştırma yapılır, ondan sonra kamuoyunu, kamu vicdanını rahatsız edecek bir takım gelişmeler olur, mahkûmiyetler çıkarsa o zaman TBMM elbette yeniden bir değerlendirme yapar” dedi.



Toptan, Anayasa, AB uyum mevzuatı ile siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, siyasetin finansmanı ve siyasi etik kanununun da bulunduğu bazı kanunlarla ilgili dört ayrı komisyon kurulması önerisine ilişkin CHP lideri Deniz Baykal’ın eleştirilerini yanıtladı.Toptan, “Bu kadar iyi niyeti ortaya koymuş bir girişim için ’Emri vaki yapıldı’ suçlamasını kabul etmiyorum” dedi. Toptan, gerekirse Deniz Baykal ile görüşebileceğini söyledi.

