Topshop, Türkiye'deki mağazalarını kapatma kararı aldı

Kuveytli Al Shaya grubuna ait Topshop markasının istenen ciroya ulaşamadığı için Türkiyeden çekildiği öğrenildi. 1890 yılında kurulan şirket, 2012 ekonomik krizin ardından Türkiye piyasasına girdi. Bugün ülke genelinde 17 markası, 22 ilde 350 mağazası, 2 bin 500 çalışanı var.

Jale Özgentürk'ün bugünkü yazısında yer verdiği bilgilere göre, Topshop'un açık kalan tek mağazası İstanbul Nişantaşı'nda bulunuyor. Al Shaya grubu bu mağazayı bir süre daha açık tutacak.

İşte Özgentürk'ün yazısının o kısmı:

"Kuveytli Al Shaya Grubu, aralarında Starbucks, The Body Shop, Miss Selfridge, River Island, Peacocks, Debenhams, Victoria's Secret, Topshop gibi dünyaca ünlü markaların sahibi uluslararası bir perakendeci.

1890'da kurulmuş, Ortadoğu'nun en bilinen şirketlerinden biri.

Gayrimenkulden, turizme, otomotivden perakendeye 7 ana sektörde faaliyet gösteriyor. Perakendede ise dünya çapında 15 pazarda 70 ünlü markanın temsilciliğini yapıyor, 44 bin kişinin çalıştığı 2 bin 800 mağazayı yönetiyor.

17 markası var

Türkiye'ye gelişi 2002 ekonomik krizinin hemen ardından oldu.

Kriz sonrası ekonomide başlayan canlanmayı değerlendirerek, Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan grubun ilk gelen markaları Topshop, Top Man ve Doroty Perkins'ti.

Bugün Türkiye'de 17 markası, 22 ilde 350 mağazası, 2 bin 500 çalışanı var. Bu markalar arasında en başarılısı hiç kuşkusuz Starbucks. Al Shaya grubu bugünlerde yeni kararlar aldı.Türkiye'deki portföyü gözden geçiriyor.

Bu doğrultuda Türkiye'ye ilk giren marka olan Topshop'un Türkiye'den çıkmasına karar verildi.

Beklenen citoya ulaşamadı

Beklenen ciroya ulaşamayan Topshop'un alışveriş merkezlerindeki yaklaşık 10 mağazası kapatıldı. Miss Selfridge markasının da Debenhams'ın içine alınmasına karar verildi.

Topshop'un açık kalan tek mağazası İstanbul Nişantaşı'nda.Al Shaya grubu bu mağazayı bir süre daha açık tutacak. Bu mağazayı işletmek isteyen bir yatırımcı olursa, devretmeye de hazır."