Topraktan mobilya hasat edilen klip ilgi odağı oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye firmasının pazarlama müdürü İsmail Arslan, çektiği reklam klibiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kendi oynadığı klipte topraktan mobilya çıkartan mobilyacının, ardından İnegöl köfte yemesi ilgi çekti.

Köftesiyle ünlü \'mobilyanın başkenti\' İnegöl ilçesinde bir sandalye firmasında pazarlama müdürü olarak çalışan İsmail Arslan, \"Daha önce de tencereden sandalye çıkarmıştı, o da gündem olmuştu. Bir klip daha çektik. Mobilya üretim merkezi olan İnegöl’ün verimli topraklarına da dikkat çekmeyi amaçladığımız reklamımızda, mobilya ve köftemizi ön plana çıkardık. Kalkınmak için tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin mesajının da verildiği reklamımızda topraktan sandalye çıkararak, İnegöl\'ün mobilyanın üretim merkezi olduğunu gösterdik. Reklamımızın sonunda ise yorulduk ve damak tadımıza hitap eden köftemizi yedik\" dedi.



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