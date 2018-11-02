'Topraktan halka' zeytin hasadı başladı

BURSA,(DHA) - BURSA\'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait alanlardaki ağaçlardan toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağını ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Mudanya Belediyesi, yeni sezon hasadına başladı. Toplanan zeytinler, bu yıl da yağhanede işlem gördükten sonra zeytinyağı olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Mudanya Belediyesi; ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere zeytinyağı olarak dağıtılmak üzere belediyeye ait alanlarda yetişen zeytinin hasadına başladı. Mudanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Zeytin Dalı Birimi’nden oluşan 25 kişilik ekip, Küçükyenice Mahallesi’ndeki 4 dönümlük arazide ürün veren 70 ağacın hasadını gerçekleştirdi. Toplanan zeytinler, işlenmek üzere zeytinyağı üretim tesislerine gönderilecek.

\'BİRLİKTE ÜRETECEK, BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ\'

Üretim sonunda elde edilen zeytinyağı, Zeytin Dalı ekibi tarafından Mudanya’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Mudanya’daki toprağın bereketini, Mudanyalılarla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kentimizin simgesi zeytinlerimizi bu yıl da hemşerilerimizle paylaşacağız. Çünkü biz birlikte Mudanya’yız, birlikte üretecek, birlikte sürdüreceğiz. Sevgi hasadımız bereketli olsun” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI)